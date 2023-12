El tráiler de GTA 6 hace que esta canción explote en Spotify

Esta semana ha sido importante para la industria de los videojuegos, pues se lanzó oficialmente el primer tráiler de Grand Theft Auto 6, juego que está en el ojo de todos los usuarios a pesar de que se mostró únicamente poco más de un minuto de metraje en el que vemos a los personajes protagonistas. Y por otro lado, el video destacó en otro ámbito, eso fue justamente la canción que se ha incorporado de fondo.

En la plataforma de Spotify, se ha dado un repunte del tema conocido como Love Is a Long Road del compositor Tom Petty, con millones de reproducciones, y eso no fue únicamente casualidad, pues justo el día de estreno del tráiler de GTA 6 fue cuando casualmente empezó a generar millones de reproducciones. Incluso hubo gente se ha suscrito a un plan de no anuncios para poder correr esta canción una y otra vez por la influencia del videojuego en cuestión.

Según lo informado por los medios de entretenimiento, la canción ha experimentado un aumento ridículo en transmisiones desde que se lanzó el video. La propia empresa dueña de la plataforma menciona un aumento del 36,979% en comparación con la semana pasada. Hasta el día de hoy, 6 de diciembre, la canción tiene más de 11 millones de reproducciones en esta experiencia musical.

Lanzada originalmente en 1989, “Love Is a Long Road” de Tom Petty se incluyó en su álbum Full Moon Fever, junto con otros sonidos exitosos como “Free Fallin’”, “I Won’t Back Down” y “Runnin’ Down”. Vale la pena mencionar, que no es la primera vez que Petty tiene una canción para la franquicia de GTA. Irónicamente para cuando este tema suena en el que seguramente será el juego más exitoso de los últimos, el autor no estará presente para ser testigo, dado que falleció en el 2017.

Recuerda que Grand Theft Auto 6 se lanza para PS5, Xbox Series X/S en 2025.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Con tan solo poco más de un minuto ya se hizo boom mundial la franquicia de GTA, ha vuelto a ser relevante en la cultura pop. No quiero imaginar cómo va a estallar el mundo cuando finalmente tengamos el primer avance largo en el que nos muestren la jugabilidad.