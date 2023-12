Creadores de The Day Before anuncian su cierre como estudio

Hace algunos días atrás se lanzó a la venta o mejor dicho, acceso anticipado, de un título llamado The Day Before, el cual ha sido objeto de polémica debido a su contenido, y justo eso ha hecho que no se haya vendido bien en la tienda por excelencia de PC, Steam. Algunos pensarán que después de eso el estudio desarrollador deberá seguir intentando, pero ahora con un nuevo videojuego, algo que desafortunadamente en este caso en particular no va a suceder.

El día de hoy se anunció que el estudio conocido como Fntastic ha llegado al final del su vida, esto fue anunciado por los mismos responsables de su creación. Mencionando que la disolución se debe a que no cuentan con los fondos suficientes para seguir trabajando, pues la recepción del título no fue la que se esperaba. Incluso querían demostrar todo el potencial del juego, mediante parches, pero se ven impedidos en poder seguir actualizando la obra hasta llegar a la versión definitiva sin errores.

Acá lo que dijeron al público:

Hoy anunciamos el cierre del estudio Fntastic. Desafortunadamente, The Day Before ha fracasado financieramente y nos faltan los fondos para continuar. Todos los ingresos recibidos se utilizan para saldar deudas con nuestros socios. Invertimos todos nuestros esfuerzos, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The Day Before, que fue nuestro primer gran juego. Teníamos muchas ganas de lanzar nuevos parches para revelar todo el potencial del juego, pero desafortunadamente no tenemos los fondos para continuar con el trabajo. Es importante señalar que no recibimos dinero del público durante el desarrollo de The Day Before; no hubo pedidos anticipados ni campañas de financiación colectiva. Trabajamos incansablemente durante cinco años, vertiendo nuestra sangre, sudor y lágrimas en el juego. Por el momento, se desconoce el futuro de The Day Before y Propnight, pero los servidores seguirán operativos. Pedimos disculpas si no cumplimos con sus expectativas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero lamentablemente calculamos mal nuestras capacidades. Crear juegos es una tarea increíblemente desafiante.

Según lo mencionado por usuarios, el juego que para estos momentos se encuentra a $39.99 USD, no ha cumplido con todo lo que se prometió desde un inicio, ya que se decía sería el mundo abierto definitivo con toques de shooter que dejaría a la gente explorar tierras casi infinitas. Por su parte, se han llevado a cabo reembolsos por esa misma crítica, y ese fue el factor determinante para que gran cantidad de clientes recibieran el dinero de vuelta y afectando al estudio en el camino.

Recuerda que The Day Before está disponible en Steam.

Vía: VGC

Nota del editor: Definitivamente no se tuvo transparencia al mencionar de qué iba a tratar el juego al final del día, por lo que la gente lo ha considerado una especie de robo. Se entiende que hayan querido el reembolso del dinero, pero también es muy triste que el estudio haya llegado al tal punto de cerrar.