Seguramente, muchos recuerdan el caso de Abandoned. El juego de Blue Box se presentó como un posible sucesor espiritual de Silent Hill. Sin embargo, después de múltiples controversias, hoy ni siquiera sabemos si este título existe. Ahora, los fans creen que The Day Before seguirá este camino.

The Day Before es un MMO de zombis desarrollado por Fntastic. Sin embargo, nadie ha visto un gameplay concreto de este título. Aunque este vistazo estaba planeado para finales de enero, el estudio anunció un retraso el día de ayer. Por si fuera poco, uno de los moderadores del Discord oficial del título ha señalado que nunca ha visto The Day Before en acción. Esto fue lo que comentó:

“Aquellos que se preguntan si el juego es real, yo ahora me estoy preguntando lo mismo”.

The Day Before’s lead discord mod, who earlier announced the upcoming gameplay reveal, has said they now wonder if the game is real. They also confirm that the mod team have not seen any gameplay. https://t.co/tCWanVz0SP pic.twitter.com/y0QurxzdKX — Skill Up (@SkillUpYT) January 25, 2023

No solo ha sido él, sino que nadie del equipo de Discord ha visto gameplay. Es así que muchos creen que The Day Before podría no existir, y el reciente retraso fue solo una excusa para no lanzar el juego. Por su parte, Fntastic no ha emitido algún tipo de comunicado sobre este tema.

Si bien esto es sospechoso, el hecho de que los moderadores de Discord no han visto gameplay no significa que no exista el juego. Solo nos queda esperar y ver si The Day Before se convertirá o no en el siguiente Abandoned. En temas relacionados, puedes checar más sobre el retraso de este título aquí.

Nota del Editor:

Considerando la absurda excusa que dieron los desarrolladores para retrasar The Day Before, todo parece posible actualmente. Considerando que el juego estará disponible hasta noviembre, este año seguramente sabremos si este título es real o no.

Vía: Skill Up