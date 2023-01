Los retrasos son algo muy común en esta industria. Usualmente, esto significa que un juego necesita de tiempo adicional para que los desarrolladores logren entregar el producto que tanto desean. Sin embargo, recientemente se dio a conocer que la razón detrás del retraso de The Day Before es una consecuencia de no registrar el nombre de este título.

Por medio de un comunicado, Fntastic, los desarrolladores de The Day Before, han revelado que el MMO de zombis ya no estará disponible 1 de marzo de 2023, como se esperaba, sino que ahora llegará hasta el 10 de noviembre de este año. ¿La razón? Bueno, se les olvidó registrar el nombre del juego, y alguien más les ganó. Esto fue lo comentaron:

“Queridos fans, Justo antes del lanzamiento, Steam bloqueó nuestra página del juego a pedido de un particular, debido al nombre The Day Before. Como saben, nuestro juego se anunció en enero de 2021. En el momento del anuncio, la marca registrada del juego The Day Before estaba disponible. Después del anuncio del juego, la persona antes mencionada completó una solicitud ante nosotros para registrar la marca comercial del juego The Day Before en los Estados Unidos”.

Extrañamente, los desarrolladores también mencionaron que usarán este tiempo adicional para mejorar la experiencia principal, un mensaje que usualmente escuchamos cuando se trata de retrasos. Recuerda, The Day Before estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2023. En temas relacionados, Starfield podría sufrir otro retraso.

Nota del Editor:

Esto parece un chiste, algo que sitios como Hard Drive hubieran creado. Sin embargo, es real. Lo extraño es que parece que el juego iba a necesitar de desarrollo adicional, por lo que este retraso ocasionado por no registrar el nombre, ayudará a los desarrolladores a crear una mejor experiencia.

Vía: Eurogamer