Nuevo tráiler de Shazam! Fury of the Gods

Pese a los planes de Warner Bros. y DC Studios de hacer un reboot completo del DCU, en el 2023 aún tendremos cuatro películas que formarán parte del canon actual. La primera de estas es Shazam! Fury of the Gods, de la cual se estrenó un nuevo tráiler del día de hoy,

El nuevo tráiler nos muestra a Shazam y al resto de la familia en una pelea contra las Hijas de Atlas. De esta forma, deben evitar que usen un arma que podría destruir el mundo. Todos esto mientras una serie de problemas personales aquejan a nuestro protagonista.

Shazam! Fury of the Gods llegará a los cines el próximo 17 de marzo de 2023. Junto a esta cinta, se espera que Warner Bros. nos entregue The Flash, Blue Beetle, y Aquaman and the Lost Kingdom este mismo año. Por último, en el Super Bowl tendremos el primer tráiler oficial de The Flash.

En temas relacionados, esto es lo que costaría reparar los daños de los héroes de DC. De igual forma, actores de Marvel podrían formar parte del DCU.

Vía: Warner Bros.