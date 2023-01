Hombre se salva de ser despedido por jugar en el trabajo

A día de hoy cuando se terminan de realizar ciertas actividades en la oficina uno se puede tomar tiempo para jugar alguna partida de juegos, dado que hay lapsos de tiempo en el que los jefes no están pidiendo alguna tarea. Sin embargo, en ciertas empresas no toleran este tipo de comportamientos, y un hombre casi es despedido por supuestamente jugar en su PC de la empresa.

Esto lo comentó un director de cierta organización de sindicatos mediante las redes sociales, contando la historia de algo que se pudo tomar como un malentendido, dado que aparentemente no estaba jugando, sino viendo un simple video de Call of Duty. Aquí la explicación de lo que pasó:

Un miembro fue acusado de jugar videojuegos en la computadora de su trabajo. Lo absolví al demostrar de manera concluyente que la tarjeta gráfica proporcionada por el empleador no podía manejar el juego hambriento de recursos que su supervisor afirmó haber visto.

a member was accused of playing video games on his work computer and I got him cleared by proving conclusively that the employer-provided graphics card couldn’t handle the resource-hungry game his supervisor claimed to have seen https://t.co/FIS5yyIy78

not even close. He watched a game review on his break (which is fine) but he was accused of installing unauthorized third-party software on a government computer (which he 100% didn’t do and, as I showed, couldn’t have done). Zero abuse of time or state property

