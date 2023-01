Podrían meter a actores de Marvel en DC

A día de hoy DC en su división de películas está contando con una reestructuración, y parte del plan ha sido retirar a algunos actores que no encajan en los planes de los CEO’s, Peter Safran y James Gunn. Y ahora que deben seguir incorporando personajes, algunos usuarios han llegado a insinuar que podría darle papeles a actores de la competencia.

Mediante Twitter, un usuario se acercó a Gunn sobre un comentario que hizo sobre la posibilidad de contratar a actores de Marvel en proyectos de DC. La persona imploró al director que encontrara “intérpretes nuevos” en lugar de llevar a su elenco de Guardianes de la Galaxia, solo que ahora con papeles cómicos para los proyectos de Warner.

.@JamesGunn please do not encourage #GotG cast to follow you to DCU. Find fresh actors that can craft brilliant characters and forge new memories for audiences, instead of swimming in the same muddy pond. I know I am not alone in feeling this way. Rebirth, not reuse. Please.

— Kollin Leisinger (@nonstudios) January 21, 2023