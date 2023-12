Google revela los 10 juegos más buscados del 10

Hay múltiples formas de identificar qué tan popular es un juego. De esta forma, Google ha compartido la lista de los 10 juegos más buscados a lo largo de 2023, y en esta ocasión fue Hogwarts Legacy el que se ganó la atención del público, esto pese a todas las controversias que rodearon a esta entrega.

Recordemos que Hogwarts Legacy se convirtió en el juego más vendido de la primera mitad del año en Europa, y gracias a los lanzamientos de las versiones de PS4, Xbox One y Switch, esta entrega siguió vendiendo a lo largo de todo el 2023. De esta forma, Warner Bros. reveló que, para mayo, este título ya había superado las 15 millones de unidades vendidas a nivel mundial. Esta es la lista completa de Google:

-Hogwarts Legacy

-The Last of Us

-Connections

-Battlegrounds Mobile India

-Starfield

-Baldur’s Gate 3

-スイカ ゲーム (Suika Game)

-Diablo IV

-Atomic Heart

-Sons of the Forest

Recordemos que a principios de año llegó la serie de The Last of Us a HBO, por lo que el trabajo de Naughty Dog tuvo un nuevo aire de popularidad. Connections, por su parte, es un juego del New York Times, y considerando que el año pasado Wordle fue el juego más buscado en Google, tiene sentido que el siguiente trabajo de la compañía se encuentre en esta lista.

Es importante mencionar que la lista de Google está enfocada en las búsquedas de su servidor, y no representan qué tan exitoso fue un juego en ventas, aunque esto es un factor, sino que nos da una idea sobre las tendencias que vimos a lo largo de este año. En temas relacionados, Google le pone fin a los bloqueadores de anuncios. De igual forma, Google lanza su nueva inteligencia artificial.

Nota del Editor:

Esta lista es algo completamente inesperado. Si bien Hogwarts Legacy y The Last of Us son elecciones que cualquiera puede esperar, cosas como Battlegrounds Mobile India y –スイカ ゲーム (Suika Game) dejan en claro el alcance que los juegos móviles de Asia tiene a nivel mundial.

