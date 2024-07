Lanzan primer tráiler de Hellboy: The Crooked Man

La franquicia de Hellboy no ha sido la más exitosa en los últimos años, dado que después de las cintas dirigidas por Guillermo del Toro no ha salido un producto tan bueno, de hecho se hizo un nuevo intentó en 2019 con David Harbour en el papel principal, pero ni el actor de Stranger Things logró salvar el barco. Sin embargo, el creador de la saga Mike Mignola, no se ha rendido y se ha aventurado a la producción de The Crooked Man, nuevo intento de traer el nombre del personaje a lo alto.

Para esta versión tenemos a Jack Kesy en el papel protagónico; también están confirmados Jefferson White, Leah McNamara, Joseph Marcell, Adeline Rudolph, Carola Colombo, Nathan Cooper, Hannah Margetson y Martin Bassindale.

Aquí su primer avance:

Acá la descripción de la cinta según su productora:

Del maestro narrador, creador original de #Hellboy : Mike Mignola y Brian Taylor, la mente retorcida detrás de Crank, llega Hellboy: The Crooked Man, basada en la novela gráfica aclamada por la crítica. Muy pronto en los cines.

Por ahora, no se ha confirmado la fecha de estreno, pero esta programada para llegar a las salas de cine en algún punto entre agosto y octubre de este mismo año.

Vía: Youtube

Nota del autor: La verdad no luce nada alucinante, esperemos que en los próximos meses nos sorprendan con escenas que valgan la pena de ver. De momento las cosas siguen igual, y da miedo que ya nunca exista la posibilidad de remontar.