Muestran jugabilidad de Hellboy Web of Wyrd en nuevo trailer

El estudio Upstream Arcade y el editor Good Shepherd Entertainment han ofrecido un primer vistazo adecuado a la jugabilidad de Hellboy Web of Wyrd en un nuevo tráiler, ya que el “brawler de acción roguelite” continúa su camino hacia su lanzamiento en Xbox, PlayStation, Switch y PC. Hellboy Web of Wyrd fue anunciado formalmente en diciembre pasado, insinuando una historia original creada en colaboración con el creador de la serie, Mike Mignola, así como una estética impactante diseñada para evocar los visuales y la atmósfera de los cómics.

Aunque los detalles aún son relativamente escasos después de seis meses, sabemos que tendrá lugar en The Butterfly House, una extraña residencia construida sobre “energías ley ocultas” cuyas numerosas puertas conducen a una dimensión “terrible y fascinante” conocida como The Wyrd. El viaje roguelike de Hellboy a través de The Butterfly House para localizar a un agente desaparecido del B.P.R.D. promete una mezcla de exploración y combate “monstruoso, uno a uno” mientras los jugadores se enfrentan a una “colección de criaturas y homúnculos espeluznantes”.

Puedes echar un vistazo a esa acción, y escuchar al genial Lance Reddick como Hellboy en uno de sus últimos papeles después de su muerte a principios de este año, en el primer tráiler de jugabilidad de Web of Wyrd que se muestra arriba.

Hellboy Web of Wyrd aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero llegará “pronto” a Xbox One, Xbbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del editor: Este juego lo tenía fuera de mi radar, pero es interesante cuando llegan títulos con estilos gráficos diferentes. Personalmente este estilo siempre me ha llamado la atención. Valdrá la pena darle una oportunidad.