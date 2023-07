Cartoon Network Studios cerrará una de sus sedes más icónicas

En estos momentos Warner Bros. Discovery ha estado siguiendo con el proceso de cambios establecidos desde el año pasado, siendo uno de los más importantes en este año el nuevo nombre para su plataforma de streaming. Y ahora, las implementaciones continúan con el cierre de Cartoon Network Studios, mismo que se dará para tener una especie de fusión.

El exgerente general de estos estudios, Brian Miller, en el que se va a desalojar definitivamente el edificio de Burbank, CA, esto para mudar a los animadores a otro lugar con la división de Warner. Esto significa que después de 20 años de funcionamiento, dado que se empezó a usar en el 2000, los trabajadores deberán abandonar este icónico sitio.

Aquí el mensaje en redes:

When CN told us they were opening their own studio they asked Genndy and I to help pick the building and make design suggestions on what we wanted for the interior work spaces. So I can honestly say this is place I felt I helped build. It’s sad to see it go. https://t.co/6TeaJAnMiS

— Craig McCracken (@CrackMcCraigen) July 9, 2023