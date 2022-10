Cartoon Network anuncia fusión con Warner Bros. Animation

Este año Warner Bros. Discovery ha sido motivo de controversia, eso se debe a las diferentes cancelaciones de proyectos que efectuó en HBO Max, además de su próxima unión de servicios de streaming. Y si todos estos cambios no fueran suficientes, ahora se confirma que Warner en su parte de animación se va a fusionar con Cartoon Network.

Según el medio Collider, la noticia se compartió en un meme de la empresa cuando los empleados se enteraron de que Cartoon Network Studios y Warner Bros. Animation se estaban fusionando. Los dos estudios consolidarán sus equipos de animación como parte de un “reajuste estratégico” para Warner Bros. Discovery y sus proyectos a futuro.

Esta es una de las noticias que puede causar controversia, dado que algunos proyectos en actual emisión podrían cancelarse, así como pasó con animaciones bastante esperadas, entre ellas la secuela de animación 3D de Scooby-Doo. Por su parte, películas de DC exclusivas de HBO Max, entre ellas la de Batgirl, la cual regresaría a personajes queridos.

Por ahora no se habla de cuál será el destino del canal de caricaturas, pero es posible que no sufra de ningún tipo de cambios, dado que se están uniendo únicamente los estudios de animación. Esto no significa que la cadena televisiva vaya a tener alteraciones, al menos que Warner Bros. Discovery decida que se le debe cambiar el nombre para tener un reinicio.

Vía: Comicbook