Nintendo exhibe hermosa estatua de Link en su versión de Tears of The Kingdom

Hace unos días atrás se celebró un evento conocido como Nintendo Live, mismo en el que los asistentes pudieron asistir de mucho contenido relacionado a la compañía japonesa de renombre. Concretamente se trató de un concierto virtual que dieron artistas como el Clan Surimi de Splatoon 3, así como Totakeke, el perro insignia de la saga Animal Crossing.

No obstante, hubo algo más que llamó la atención y eso fue una imponente estatuilla tamaño grande de The Legend of Zelda, pero lo mejor fue el diseño, dado que se trata de Link en su versión de Tears of The Kingdom. Este es el juego de la franquicia que aún sigue en desarrollo, mismo que nos mostró su nuevo tráiler hace semanas atrás en un directo.

Aquí la puedes ver:

Lo más curioso en relación a esta estatua de Link, es que cuenta con un brazo que pareciera no es el suyo, y este es un detalle que ya hemos visto en los pocos avances del videojuego. No se ha confirmado el nombre del artefacto o brazo postizo, pero seguramente sea algo relevante para las mecánicas y también la historia del esperado lanzamiento

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom llega a Nintendo Switch el 12 de mayo.

Vía: Nintendo Life