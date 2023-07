Actualización de Windows 11 está ralentizando unidades SSD

Windows 11 tiene un problema aislado que podría hacer que tu dispositivo se ejecute más lento cuando intentas realizar tareas intensivas en disco, como copiar archivos grandes de una ubicación a otra o jugar un juego pesado. Desde el lanzamiento de las actualizaciones acumulativas de marzo de 2023, los usuarios están experimentando tiempos de inicio más largos y velocidades más lentas en las SSD.

Varios informes en Reddit, Feedback Hub y otras plataformas en línea se quejan de que la instalación de las actualizaciones acumulativas obligatorias de b lanzadas después de marzo de 2023 está reduciendo drásticamente la velocidad de algunas SSD. Esto incluye la actualización de junio de 2023 más reciente o la próxima actualización de Patch Tuesday de julio.

Este problema de rendimiento no parece ser generalizado, pero es real, y muchas personas han confirmado velocidades más lentas en sus SSD después de las actualizaciones obligatorias de Windows 11. Algunos usuarios de Reddit han informado una disminución masiva en la velocidad de la SSD de 7,000MB/s a 3,000MB/s, y en algunos casos extremos, incluso tan baja como 1,000MB/s.

Según nuestra investigación, aquí está una lista de todas las actualizaciones acumulativas afectadas:

La próxima actualización de Patch Tuesday de julio de 2023, ya que el problema aparentemente no se resuelve en la actualización opcional de junio de 2023.

KB5027303: actualización opcional de junio de 2023.

KB5027231: Patch Tuesday de junio de 2023 (obligatoria).

KB5026372: Patch Tuesday de mayo de 2023 (obligatoria).

KB5025239: Patch Tuesday de abril de 2023 (obligatoria).

KB5023778: Patch Tuesday de marzo de 2023, donde se identificó por primera vez el problema. KB5023706 también se ve afectada.

Curiosamente, desinstalar las actualizaciones lanzadas después del Patch Tuesday de marzo de 2023 pareció restaurar la velocidad de la SSD a 7,000MB/s, lo que sugiere que el problema puede estar directamente relacionado con las actualizaciones recientes. Después de instalar la última actualización Moment 2 (KB5022913), un usuario destacó el problema al notar tiempos de inicio más largos, transferencias de archivos más lentas y tiempos de carga extendidos.

El usuario también reveló una disminución sustancial en las velocidades de lectura y escritura aleatorias al ejecutar CrystalDiskMark en comparación con el rendimiento cuando la PC se construyó hace apenas un mes. Otro usuario compartió la misma experiencia, señalando que los juegos, que solían ejecutarse sin problemas antes de la actualización acumulativa, ahora son más lentos. El usuario también expresó incertidumbre sobre cómo evitar que Windows reinstale la actualización problemática después de la desinstalación.

Un usuario señaló una disminución en las velocidades de lectura y escritura de la SSD PCIE Gen4 después de la actualización “KB5023706”. Las velocidades disminuyeron desde los valores anunciados (7,000 de lectura y 6,000 de escritura) a valores significativamente más bajos (4,900 y 5,000, respectivamente). El usuario atribuyó este efecto adverso en las velocidades de SSD y NVME a esta actualización en particular. Ante estos problemas, algunos usuarios han expresado preocupaciones sobre el enfoque del desarrollo de Windows 11, mostrando frustración por los problemas persistentes asociados con las actualizaciones de Windows. A medida que Microsoft continúa introduciendo características avanzadas de IA en Windows 11, esta situación subraya la importancia de mantener y mejorar la funcionalidad básica como prioridad.

Vale la pena mencionar que Microsoft aún no ha respondido a los supuestos problemas de rendimiento de la SSD en el sistema operativo. En una de las publicaciones en Feedback Hub, Microsoft confirmó haber recibido los informes de errores, pero no hay claridad sobre la solución o incluso si el gigante tecnológico está trabajando en ello.

Vía: Windows Latest

Nota del editor: Seguramente esta situación ya se solucionó y si no, lo estará pronto. Por el momento, personalmente no he sufrido ningún problema de los mencionados.