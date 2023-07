Reggie Fils-Aime recuerda a Satoru Iwata con mensaje

Parece que el tiempo ha pasado volando desde que pasó uno de los mayores incidentes en Nintendo, eso fue justo el fallecimiento de Satoru Iwata, el cual se dio en el año 2016 debido a una enfermedad. Y si bien la situación se ha tratado de afrontar de la mejor manera, hay personas que definitivamente no lo han olvidado, uno de ellos es ni más ni menos que Reggie Fils-Aime.

Justo se está cumpliendo el octavo aniversario de la caída del antiguo líder global de la compañía, por lo que Reggie ha compartido un emotivo mensaje en Twitter. Y es que durante su trabajo en Nintendo, Iwata fue un mentor en casi todo aspecto, además de en algún punto convertirse en amigos, más aún en sus últimos días de vida.

Aquí lo puedes checar:

It has been eight years. It still hurts.#SatoruIwata pic.twitter.com/CKZEiKnSih

— Reggie Fils-Aimé (@Reggie) July 11, 2023