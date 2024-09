Aunque la semana pasada se llevó a cabo una presentación especial enfocada en la revelación del PlayStation 5 Pro, nuevos reportes aseguran que un State of Play sucedería la próxima semana, en donde no solo tendríamos un vistazo a títulos third party, sino también a un par de exclusivas.

La semana pasada, Jeff Grubb, insider de la industria, señaló que un nuevo State of Play se llevaría a cabo en, aproximadamente, 12 días. Ahora, el día de hoy, Grubb ha vuelto a hablar sobre este tema, asegurando que la siguiente presentación de PlayStation sucederá exactamente el 24 de septiembre, poco antes de que el Tokyo Game Show 2024 comience.

Notablemente, Grubb señaló que en este State of Play se revelaría Horizon Zero Dawn Remastered, del cual surgió un registro de la ESRB el día de hoy, pero esto no sería todo, puesto que también se daría a conocer otra remasterización en la que está trabajando PlayStation, una que describe como “menos emocionante” que el trabajo de Guerrilla Games.

Junto a esto, se espera que tengamos un vistazo a algunos de los juegos third party en desarrollo, como Monster Hunter Wilds y Dynasty Warriors Origins. Por su parte, PlayStation se ha mantenido al silencio al respecto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la remasterización de Horizon Zero Dawn aquí. De igual forma, aseguran que el PSSR del PS5 cambiará a la industria.

Otro State of Play suena como una buena idea, pero al mismo tiempo es algo que no se necesita mucho en estos momentos. Septiembre marca el final de la temporada de anuncios, por lo que no muchas compañías tienen secretos que revelar de manera inmediata, pero un evento de este tipo siempre es bienvenido.

Vía: VGC