Surge registro de Horizon Zero Dawn Remastered

En 2017, Horizon Zero Dawn llegó al PlayStation 4, posicionándose como una propiedad importante para Sony. Ahora, a siete años de su lanzamiento original, todo parece indicar que una remasterización está en camino. Si bien rumores han señalado que esto sucederá, recientemente se filtró un registro por parte de la ESRB.

Por medio de su sitio oficial, la ESRB, la organización de clasificación de juegos de Estados Unidos, ha compartido un registro para Horizon Zero Dawn Remastered para PlayStation 5 y PC. Si bien no hay información relacionada con su fecha de lanzamiento o las mejoras que ofrecerá la remasterización, esta es una clara indicación que un anuncio podría suceder en cualquier momento.

Lo interesante, es que Horizon Zero Dawn Remastered llegaría a PC al mismo tiempo que la versión de PlayStation 5. De esta forma, se espera que la remasterización permita que el trabajo original de Guerrilla Games se vea y corra de una forma similar a lo que vimos con Horizon Forbidden West en el 2022. A la par, muchos han especulado que este podría ser un título de lanzamiento para el PS5 Pro, para así demostrar las capacidades de la nueva consola de Sony.

En estos momentos, Horizon Zero Dawn no cuenta con una versión nativa para el PS5, pero el título recibió una actualización hace un par de años, la cual permite que el juego corra a 60fps. Junto a esto, se espera que la versión remasterizada incluya la expansión de The Frozen Wilds.

Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation o Guerrilla Games, pero solo es cuestión de tiempo antes de que tengamos más detalles al respecto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta remasterización aquí. De igual forma, esta es la razón por la cual LEGO Horizon Adventures no llega a Xbox.

Nota del Autor:

Aunque la remasterización de un juego de PS4 puede sonar innecesaria para más de una persona, The Last of Part II Remastered demostró que hay potencial en este tipo de proyectos. Si este es un lanzamiento para el PS5 Pro, entonces es una gran forma de demostrar el potencial de esta consola.

Vía: ESRB