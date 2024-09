El remake de Silent Hill 2 llegará al PlayStation 5 y PC el próximo 8 de octubre. Por el momento, el trabajo de Bloober Team y Konami solo se podrá disfrutar en estas dos plataformas, dejando a los usuarios de Xbox de lado. Sin embargo, esto no será para siempre, y por fin sabemos cuándo es que la exclusividad de PlayStation en consolas llegará a su fin.

Recientemente, PlayStation compartió un nuevo tráiler del remake de Silent Hill 2, en donde podemos ver las funciones del DualSense en acción. Lo interesante, es que al final se confirma que la exclusividad con el PS5 llegará a su fin el próximo 10 de agosto de 2025, es decir, casi un año después de su lanzamiento original.

Ahora, esto no significa que el 11 de agosto de 2025 veamos un lanzamiento en Xbox Series X|S. Al final del día, la decisión de llevar el remake de Silent Hill 2 a otras plataformas recae por completo en Konami. Recordemos que este es el mismo caso de Final Fantasy VII Remake, el cual ya no tiene exclusividad con PlayStation, pero aún no está disponible en las consolas de Microsoft.

Solo nos queda esperar para ver qué hará Konami con el remake de Silent Hill 2. Te recordamos que este título llegará a PS5 y PC el próximo 8 de octubre de 2024. En temas relacionados, puedes ver más de una hora de gameplay aquí. De igual forma, el juego contará con múltiples opciones de visualización.

Nota de Autor:

La exclusividad de este tipo es un tema complicado, puesto que las compañías toman esta decisión dependiendo del éxito comercial de algún juego. De esta forma, si Konami no cree que el remake de Silent Hill 2 venda en Xbox, entonces no llegará a esta plataforma.

Vía: PlayStation