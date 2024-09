Cuando hablamos de juegos del pasado que se pueden disfrutar hoy en día, el tema de la calidad visual y los filtros siempre salen a la luz. Sin embargo, este rara vez es un punto a discutir en los remakes. De esta forma, es una gran sorpresa escuchar que el remake de Silent Hill 2 contará con un filtro inspirado en la década de 1990.

Por medio de un nuevo tweet, Bloober Team reveló que el remake de Silent Hill 2 contará con una serie de opciones visuales. Una de estas agregará un efecto de grano, corrección de color y ajustes de pantalla. De esta forma, la compañía europea espera ofrecer una experiencia similar a jugar en una televisión CRT a finales del siglo pasado, incluso si el original Silent Hill 2 es del 2001. Esto fue lo que comentaron:

Looking for the most immersive way to play SILENT HILL 2?

You'll have an option to turn off all UI elements!

We've also created a "90s filter" with grain effect, color correction and screen adjustments to complete the old-school experience.#SILENTHILL #KONAMI #BlooberTeam pic.twitter.com/CwPKskFg8o

— Bloober Team (@BlooberTeam) September 4, 2024