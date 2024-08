Revelan la duración del remake de Silent Hill 2

Parece broma pero faltan un par de meses para que llegue uno de los juegos más esperados del año, Silent Hill 2, remake del original lanzado por Konami hace bastantes años, y que no está de más decir, ha sufrido muchas polémicas por el aspecto gráfico mostrado en su primer avance. Sin embargo, en eventos más recientes se ha revelado metraje muy avanzado, el cual por el momento está convenciendo a quienes antes estaban escépticos.

Mediante la plataforma de Twitter, los usuarios se han preguntado cuál será la duración de este juego de terror, pues normalmente cuando se lanzan remakes hay algunas misiones adicionales en comparación al original, ya sea si so opcionales o tal cual de la propia historia. Y el director de Bloober Team, Mateusz Lenart, ha salido a dar respuestas para que no se quede ninguna duda en el aire, confirmando que los usuarios pueden esperar un título de entre 16 y 18 horas en promedio.

Sin embargo, se ha recalcado que ese tiempo se extenderá a 20 horas para quienes deseen conseguir todos los coleccionables y secretos del título.

If you like to spent your time searching for everything that we put into the game and things we've hidden for you, it will take you more than 20h for sure 👀! I'm not couting the new game plus and all endings of course. I'm curious how fast will you get all of them👽🐕🚸💧🕯👱‍♀️…

— Mateusz Lenart (@Mateusz_Lenart_) August 20, 2024