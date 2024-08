Tráiler de la película anime The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim

De forma reciente Warner está apostando por lanzar franquicias occidentales en el formato de anime, y eso lo hemos visto hace poco con Suicide Squad Isekai, show que ha gustado al público que lo llegó a ver en su primera temporada en las plataformas de streaming. Y con esto en mente, también se está creando una película llamada The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, la cual adaptará los personajes y escenarios que vienen de la mente del escritor J.R.R. Tolkien.

Lo mejor de todo es que ya cuenta con un primer avance liberado en las redes sociales, y también se confirma que Peter Jackson, director de las películas de inicios de los 2000, estará formando parte de la misma, al menos en las cuestiones de aprobación y la producción. Lo que hace de este filme un producto que se debe tomar en cuenta para no perderse su estreno.

Aquí lo puedes ver:

Esta es la sinopsis que da Warner de la película:

La película de anime original de New Line Cinema “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” devuelve al público al mundo épico que cobró vida en la trilogía “El Señor de los Anillos”, basada en los venerados libros de JRR Tolkien.

Bajo la dirección del galardonado cineasta Kenji Kamiyama (las series de televisión “Blade Runner: Black Lotus” y “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”), el talentoso elenco de voces está encabezado por Brian Cox (“Succession”) como Helm. Hammerhand, el poderoso rey de Rohan; Gaia Wise (“Un paseo por el bosque”) como su hija Héra; y Luke Pasqualino (“Snowpiercer”) como Wulf. Miranda Otto, quien realizó una actuación inolvidable y premiada en la trilogía “El Señor de los Anillos”, retoma su papel de Éowyn, la doncella escudera de Rohan, quien actúa como narradora del cuento. El conjunto de voces también incluye a Lorraine Ashbourne (“Bridgerton” de Netflix), Yazdan Qafouri (“I Came By”), Benjamin Wainwright (“World on Fire”), Laurence Ubong Williams (“Gateway”), Shaun Dooley (“The Witcher” ), Michael Wildman (“Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw”), Jude Akuwudike (“Beasts of No Nation”), Bilal Hasna (“Sparks”) y Janine Duvitski (“Benidorm”).

Ambientada 183 años antes de los acontecimientos narrados en la trilogía original de películas, “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” cuenta el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un ataque repentino de Wulf, un inteligente y despiadado señor dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y su pueblo a realizar una última y audaz resistencia en la antigua fortaleza de Hornburg, una poderosa fortaleza que más tarde llegaría a ser conocida. como el Abismo de Helm. Al encontrarse en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe reunir la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que intenta su destrucción total.