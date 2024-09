George RR Martin arremete contra House of the Dragon

La segunda temporada de House of The Dragon ha sido un suceso, dado que se presentaron nuevas narrativas que engancharon a los usuarios que no han parado de adentrarse en este universo después del comienzo con Game of Thrones, solo que para esta serie nueva tenemos de protagonistas a los Targaryen. A pesar de las buenas críticas, hay cierto sector del fandom que no ha quedado satisfecho con ciertas decisiones de cambiar los libros originales, incluso el propio autor, George RR Martin, no está muy de acuerdo.

En una entrada de su blog titulada “Beware the Butterflies” , que fue eliminada poco después de ser publicada, Martin criticó duramente algunos de los cambios realizados por el equipo de la serie, calificándolos como “tóxicos” y advirtiendo sobre las posibles repercusiones en las futuras temporadas. La publicación fue rápidamente replicada por varios medios.

Hizo hincapié en el concepto del “efecto mariposa”, un fenómeno de la teoría del caos en el que pequeños cambios pueden tener grandes consecuencias. En particular, se refirió a la omisión de Maelor, el hijo menor de Helaena y Aegon, un personaje que juega un papel clave en su obra, pero que fue eliminado en la adaptación televisiva. Según el autor, la muerte de este personaje es crucial para eventos futuros, y su eliminación debilita la narrativa de la historia que sigue.

Otra de las críticas se centró en la famosa escena de “Sangre y Queso”, uno de los momentos más esperados por los seguidores de los libros. Señaló que la versión televisiva de esta secuencia carece de la tensión emocional que tiene en los libros, donde Helaena se enfrenta a una decisión desgarradora. El autor lamentó que estos cambios pudieran alterar la estructura general de la trama en las próximas temporadas de la serie.

En respuesta a las críticas, HBO emitió un comunicado defendiendo las decisiones creativas del equipo de producción de House of The Dragon. Según la cadena, adaptar un material tan extenso como Fuego y Sangre inevitablemente requiere sacrificios, y aseguraron que tanto los showrunners como HBO son grandes admiradores del trabajo de Martin.

