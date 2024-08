Malas noticias de la temporada 3 de House of The Dragon

Hace unas semanas atrás llegó oficialmente la segunda temporada de House of The Dragon, serie precuela de Game of Thrones que pone a la familia Targaryen como protagonista, con los inicios de los conflictos que se pueden ver más adelante en la serie que ya conoce todo el mundo. Y aunque ya hay una tercera oleada de episodios confirmados, hay malas noticias para quienes quieren tener un tiempo de espera considerado como reducido.

Los fanáticos tendrán que armarse de paciencia, ya que la espera para la tercera temporada será más larga de lo esperado. Aunque MAX aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno, el showrunner Ryan Condal ha revelado que el rodaje de la nueva temporada comenzará a principios de 2025, tras ajustes en el calendario de producción. Y eso significa que la serie no verá la luz pronto, al menos hasta dentro de dos vueltas al globo.

Este retraso significa que, debido al largo proceso de filmación y la extensa fase de postproducción que requiere una serie de esta envergadura, es poco probable que la tercera temporada llegue antes de 2026. La situación no es nueva para los seguidores de la serie, quienes ya esperaron dos años entre la primera y segunda temporada.

No está de más comentar que hay más programas basados en el universo de fantasía de George R.R. Martin. Uno de los proyectos más destacados es A Knight of the Seven Kingdoms, que se estrenará el próximo año. Esta serie promete grandes jornadas, poderosos enemigos nunca antes vistos y desafíos para sus protagonistas, Dunk y Egg.

Por ahora los fans pueden ver completa la segunda temporada en House of The Dragon.

Vía: USA Today