Nos encontramos a solo unos días del estreno del octavo y último capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon. Lamentablemente, se ha dado a conocer que este capítulo ya se ha filtrado en sitios como TikTok y Twitter, algo que ha puesto a los fans que desean evitar spoilers a la defensiva.

Todo comenzó en la tarde del día de ayer, 30 de julio de 2024, cuando una cuenta de TikTok compartió 14 videos en donde se filtraron un total de 30 minutos del último capítulo de la segunda temporada de House of the Dragon, generando más de 200 mil vistas en esta plataforma. Inmediatamente, esta información se esparció a lo largo de otras redes sociales.

Si bien la cuneta original fue suspendida tres horas después de que se compartió la filtración, el daño ya está hecho, y parte importante de este capítulo ya circula por el internet, convirtiendo a las redes sociales en campos minados para todos los fans que no desean spoilearse hasta que el episodio se estrene de forma oficial el 4 de agosto.

Esto no es algo completamente nuevo, puesto que las filtraciones eran muy comunes en Game of Thrones, especialmente durante sus últimas temporadas. Recordemos que en un momento llegaron a compartirse en internet los guiones completos de cada episodio de la temporada final. De esta forma, los fans solo pueden hacer una cosa en estos momentos, alejarse de redes sociales por unos días. En temas relacionados, House of the Dragon es un fracaso en Max. De igual forma, actor de la serie recibe amenazas.

Nota del Autor:

Es una verdadera lástima que esto tenga que suceder. La segunda temporada de House of the Dragon, pese a tener una serie de cambios notorios en comparación con el libro y ser algo lenta, sigue siendo una gran producción con momentos interesantes y muy buenas actuaciones.

Vía: Variety