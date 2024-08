Pronto tendríamos noticias de Call of Duty en Switch

Desde antes de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, ya se había prometido que la franquicia de Call of Duty volvería a Nintendo, dado que no se ha contado con algún juego de la franquicia desde la salida de Ghosts en Wii U hace bastantes años. Y ahora que la empresa ya forma parte de la familia Xbox, muchos se preguntan si dichos acuerdos entre ambas partes se van a cumplir o si todo se quedó en promesas falsas para seguir abogando por aprobar dicha adquisición.

Con esto en mente han surgido algunos rumores que apuntan a una posible revelación, y es que el día de hoy se anunció un nuevo evento de terceros que lanzarán sus juegos en consolas de Nintendo, incluyendo transmisión de grandes aliados y también compañías indies. Por su parte, la cuenta oficial de la saga shooter de Brazil empezó a seguir creadores de contenido centrados en la empresa roja, lo cual para este momento es totalmente sospechoso.

La última pista nos conduce al evento denominado como NEXT, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de agosto, en el cual mostrarán las próximas actualizaciones de los juegos actuales y futuros lanzamientos como Black Ops 6, mismo que llegará de lanzamiento a Game Pass. Y es ahí donde posiblemente anuncien algo para Switch, de menos el port de Mobile para la híbrida.

Acá la descripción del último juego que salió en Nintendo:

El último juego de la franquicia Call of Duty que llegó a una consola de Nintendo fue Call of Duty: Ghosts, lanzado en noviembre de 2013 para la Wii U. Desde entonces, no ha habido nuevas entregas de Call of Duty para consolas de Nintendo hasta el anuncio de Call of Duty: Black Ops 6, por lo que posiblemente se den buenas nuevas.