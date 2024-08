Call of Duty: Modern Warfare 3, así como Warzone, actualmente se posicionan como juegos que toman mucho espacio en la memoria de las consolas y PC. La entrega del año pasado pesa más de 200 GB, lo cual es ridículo. Afortunadamente, Activision ha revelado que tiene pensado implementar una serie de medidas para evitar que Black Ops 6 repita estos errores.

De acuerdo con un nuevo mensaje en el sitio oficial de la serie, Activision tiene pensado cambiar la forma en la que Call of Duty HQ funciona. Previo al lanzamiento de Black Ops 6, la aplicación recibirá una serie de actualizaciones, las cuales prometen mejorar la interfaz, acceso directo a los juegos, más control sobre las descargas y una tecnología de transmisión de texturas ampliada para reducir el tamaño de los archivos.

Todo esto comenzará el próximo 21 de agosto. Seguido de esto, el 30 de agosto, momentos después de la beta de Black Ops 6, una nueva interfaz de usuario y otras actualizaciones están programadas para mediados de octubre. De esta forma, Activision asegura que las futuras descargas de Call of Duty disminuirán de tamaño y los archivos existentes ocuparán menos espacio en consolas y PC.

Una de las formas en la que la compañía planea reducir el peso de Black Ops 6, tiene que ver con Warzone. A diferencia de entregas pasadas, el nuevo juego de Call of Duty no descargará automáticamente el popular battle royale. En su lugar, los usuarios tendrán la oportunidad de solo obtener el próximo título de la serie, aunque aún pueden agregar Warzone a su librería cuando lo deseen.

Por si fuera poco, los jugadores tendrán nuevas opciones en lo que respecta a la tecnología de transmisión de texturas ampliada de Call of Duty. De esta forma, los usuarios podrán elegir entre la transmisión optimizada, que proporciona una calidad gráfica de alta fidelidad a expensas de un mayor uso del ancho de banda de Internet, o la transmisión mínima, que reduce la calidad gráfica y los requisitos de ancho de banda.

Recuerda, todos estos cambios comenzarán a llegar a Call of Duty HQ a partir del próximo 21 de agosto. Por su parte, Call of Duty: Black Ops 6 llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de octubre. En temas relacionados, Call of Duty pierde jugadores. De igual forma, Modern Warfare 3 ya está disponible en Xbox Game Pass.

Nota del Autor:

Es bueno ver que Activision está tratando de reducir el peso de Call of Duty. Es realmente un mal chiste que cosas como Warzone o Modern Warfare 3 ocupen todo el espacio que un Xbox Series S tiene, y no puedo imaginarme qué hubiera pasado si esta tendencia siguiera en pie.

Vía: Call of Duty