Las estafas de WhatsApp son un gran problema que constantemente crece en esta plataforma. Si bien muchos de estos casos pueden ser evitados al ignorar mensajes extraños, recientemente se ha dado a conocer una táctica que puede robar por completo tu identidad en esta plataforma.

Recientemente, se dio a conocer el proceso de una estafa cuyo principal objetivo es robar tu cuenta de WhatsApp, tus datos y tu identidad. De esta forma, los hackers se hacen pasar por una persona, abusar de sus relaciones y tener acceso a toda la información que han compartido en esta plataforma.

La forma en la que esto funciona no es tan complicada, puesto que el estafador crea un grupo de WhatsApp con varios contactos y te incluye en él. Aquí asume la identidad de alguien que segura conocerte, y comienza una videollamada. Para esto, necesita un código que te va a llegar a tu cuenta. Sin embargo, esto es mentira, puesto que en realidad está intentando configurar tu número de WhatsApp en su móvil.

Esta acción genera un código en tu cuenta que, si se lo das, le permite acceder y bloquear el resto de inicios de sesión. Esto te evita que tengas acceso al servicio, y el hacker obtiene toda tu información. Así es cómo estas personas asumen tu identidad, roban tu información, e incluso pueden hacer lo mismo con tus conocidos.

Por el momento, no hay una solución clara a este problema, y si bien puedes usar el servicio de atención de cliente de Meta para tratar de recuperar tu cuenta, esto no es una garantía. Como siempre, la recomendación es no proporcionar información, y estar al tanto de cualquier cuenta que te pida algún dato, sin importar si estos lucen como algún conocido. En temas relacionados, la inteligencia artificial de Meta llega a WhatsApp. De igual forma, esta es la nueva actualización de WhatsApp.

Vía: Hipertextual