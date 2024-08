Comparten primeros detalles de Inside Out 3

Este año muchas películas han salido en el cine, y en el ámbito de animación ninguna ha destacado más que Inside Out 2 de Pixar, la cual al poco tiempo se convirtió en todo un éxito de taquilla, convirtiéndose en la que más ha generado dinero a lo largo de la historia del estudio 3D. Con eso en mente, no iban a perder la popularidad de la franquicia, razón por la cual ya hay una serie en producción, así como la tercera parte que está en las etapas de confirmarse.

De forma reciente, Pete Docter , director creativo de Pixar, y figura de enorme importancia en la compañía, habló con Fandango sobre las ideas que están pensando para la tercera entrega, la cual podría agregar un salto de tiempo importante de tiempo con el personaje principal de la historia.

Acá lo mencionado:

Estamos en el mismo lugar en el que estábamos después de Inside Out. Pensamos: Está bien, si fuéramos a hacer algo, ¿qué sería?. Y simplemente estamos pensando en ideas. ¿Quién sabe? Me encantaría que se sintiera como si de este vasto mundo solo viéramos como un tres por ciento y el resto. todavía está ahí fuera. Entonces, hay mucho que explorar, muchas cosas con las que jugamos en la primera película o en la segunda película que no funcionaron por razones de la historia (no encajaban temáticamente), así que tenemos mucho con qué experimentar.