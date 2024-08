Inside Out 2 ya tiene fecha de salida en Blu Ray

Hace un par de meses atrás llegó a los cines Inside out 2, cinta que en poco tiempo se transformó en una de las más exitosas de la historia, hablando de la parte animada y también cuando se hablan de producciones fílmicas en general, pues el público fue invadido por la nostalgia de la primera parte. Con eso en mente, muchos se preguntan cuándo se pondrá a la venta en el formato de Blu Ray, y afortunadamente ya hay una respuesta que dará gusto a los más impacientes por verla en su pantalla de TV.

Según se ha mencionado en los portales de medios de cine, el próximo 30 de septiembre será la fecha elegida para que los usuarios puedan pedir a su tienda de preferencia el Blu Ray en edición 4K o algunas más convencionales que se pueden pedir en el mercado, dado que el DVD se suele incluir en el combo. Lo mejor, es que tendrá características adicionales para saber cómo se hicieron ciertas animaciones de los nuevos personajes que llegaron.

Aquí la sinopsis del contenido:

Nuevas emociones: únete al elenco y al equipo mientras hablan sobre cómo crear ansiedad, vergüenza, hastío y envidia. Desbloqueando The Vault: explora la inspiración de los recuerdos reprimidos de Riley. Escenas eliminadas

Inside Out 2 de Disney y Pixar regresa a la mente del recién creado adolescente Riley justo cuando la sede central está sufriendo una demolición repentina para dejar espacio a algo completamente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que han estado llevando a cabo una operación exitosa, no están seguras de cómo sentirse cuando aparece la Ansiedad, y ella no está sola.