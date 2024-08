Inside Out 2 es todo un éxito, y parece que no hay algo que pueda detener el alto rendimiento de la cinta. Hace unos días se dio a conocer que el trabajo de Pixar ya se posiciona como la cinta animada más exitosa de todos los tiempos. Ahora, se ha revelado que esta secuela ha superado las ventas totales de The Avengers.

De acuerdo con Deadline, Inside Out 2 ha recaudado más de $1.523.9 mil millones de dólares, superando los $1.521 mil millones de dólares de The Avengers. Esto posiciona a la secuela de Pixar como la décima película más exitosa en la historia. Por delante aún están películas como el remake de The Lion King, Jurassic World, Avatar, Avengers: End Game y más.

Pese al éxito de Deadpool & Wolverine, Inside Out 2 sigue siendo una gran opción para el cine en estos momentos. Si bien la secuela ya llevaba casi dos meses en cartelera en algunos lugares, aún hay mercados en los que aún llega o, como es el caso de Japón, apenas se estrenó. De esta forma, aún hay mucho espacio para que la película logre recaudar más dinero.

En temas relacionados, puedes conocer más sobre el éxito de esta cinta aquí. De igual forma, te decimos cuándo es que Inside Out 2 llegaría a Disney+.

Nota del Autor:

Es muy interesante el éxito que ha tenido Inside Out 2. Si bien muchos pensamos que esta cinta tendría un buen desempeño, probablemente no muchos vieron estos números venir. Considerando que aún hay lugares en donde la película sigue en proyección, es muy seguro que este número siga creciendo.

Vía: Deadline