Estamos a solo unos días del estreno de la segunda temporada de The Last of Us en Max. Como sucede en estos casos, la crítica especializada ya tuvo la oportunidad de ver algunos de los nuevos episodios, revelando que la producción de HBO está a la par de lo que todos estábamos esperando, o incluso algo mejor.

En estos momentos, la segunda temporada de The Last of Us debutó con una calificación de 92% en Rotten Tomatoes, una disminución del 4% en comparación con lo que tiene la primera temporada de esta serie. En general, la producción es adorada por su escala, la historia, el desarrollo de personajes y los aspectos que también fueron aclamados de The Last of Us Part II. Esto fue lo que comentó Screen Rant al respecto:

“La segunda temporada de The Last of Us tiene más acción, mayores riesgos y más emoción que la primera, lo que la convierte en una tanda impactante, aunque escasa, de nuevos episodios”.

Por su parte, Collider agregó:

“Si la primera temporada de The Last of Us demostró que se trataba de la mejor adaptación de videojuego de la historia, la segunda temporada lo refuerza aún más creando además una de las mejores temporadas de televisión de 2025”.

De igual forma, The Wrap señaló:

“Es una adaptación fiel pero reflexiva, que crea nuevos ritmos de personajes que no solo le dan al excelente dúo de Pedro Pascal y Bella Ramsey momentos adicionales para brillar, sino que complican aún más algunas de las preguntas planteadas por el juego”.

Sin duda alguna, todo indica a que nos espera una gran serie que adapta de gran forma la secuela de Naughty Dog, incluso si no hay una gran novedad por parte de esta producción. Te recordamos que la segunda temporada de The Last of Us llegará a Max el 13 de abril del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie. De igual forma, The Last of Us Part III estaría en problemas.

Vía: Rotten Tomatoes.