¿Cuándo llegará Inside Out 2 a Disney+?

Con más de mil millones de dólares recaudados, Inside Out 2 se ha convertido en la película más exitosa del año, y es muy probable que fuiste al cine a disfrutar del más reciente trabajo de Pixar. Sin embargo, gracias a la pandemia, algunas personas prefieren esperar a que ciertos largometrajes lleguen a plataformas de streaming, y este es el caso con la secuela. De esta forma, te decimos cuándo estará disponible en Disney+.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Disney y Pixar, Inside Out 2 eventualmente llegará a Disney+. Si bien por el momento se desconoce la fecha exacta, las producciones de la casa del ratón usualmente están disponibles en su plataforma de streaming tres meses después de su estreno en cines. Esto quiere decir que Inside Out 2 estaría disponible en Disney+ en algún punto del próximo mes de septiembre.

Recordemos que Inside Out 2 llegó a los cines el 14 de junio, por lo que su llegada a Disney+ estaría planeada para finales de septiembre o inicios de octubre. Sin embargo, hay un detalle que podría influir en esta decisión, y es el éxito de esta cinta. Aunque ha pasado más de un mes de su estreno, aún hay varios cines que siguen ofreciendo proyecciones de la secuela, por lo que Disney le podría dar más tiempo en cartelera a esta entrega para asegurar mayores ingresos.

Lo único que podemos hacer es esperar, pero es muy probable que Inside Out 2 esté disponible en Disney+ a finales de septiembre o inicios de octubre. En temas relacionados, te decimos cuándo es que Deadpool & Wolverine llegaría a esta plataforma de streaming. De igual forma, puedes conocer más sobre el éxito de esta secuela aquí.

Nota del Autor:

Inside Out 2 es una buena película, y seguramente será un éxito en Disney+, debido a que muchos padres seguramente la usarán para mantener entretenidos a sus hijos. Solo nos queda esperar para ver si las otras secuelas en las que está trabajando Pixar logran replicar este éxito.

Vía: Meristation