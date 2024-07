La temporada 6 de Cobra Kai sufre de fuerte caída

Hace una semana atrás se ha lanzado la nueva temporada y final de Cobra Kai, la cual dará los últimos momentos de intriga entre las academias de artes marciales, ya que a pesar de no contar con mucho presupuesto, con cada oleada de episodios se ha demostrado que en ocasiones solo se necesitan momentos divertidos. Y a pesar de que ha sido lo más visto en la plataforma de Netflix, hay un pequeño inconveniente que se nota por la manera en que se está trabajando la serie.

Para quien no lo sepa, esta última temporada se ha dividido en tres segmentos, es decir, se trata de quince capítulos y hasta el momento solo hay cinco disponibles, y claro, los más fanáticos no han perdido el tiempo para ir a Netflix y terminarlos en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no todo el público es entusiasta de estas prácticas y algunos prefieren esperar hasta que la plataforma tenga la historia completa, por lo que decidieron no ver nada hasta que finalmente estén todos los capítulos y eso se notó en las 14,6 millones de reproducciones.

Colocando en contexto, la temporada 4 y 5 tuvieron más visualizaciones. La cuarta debutó con 21,4 millones de reproducciones totales en tres días, mientras que la la temporada 5 ya bajó a 17,1 millones también en tres días. Eso indica que muchos no se encuentran entusiasmados con la idea de dejar la historia inconclusa, y esperarán hasta que Netflix coloque todo el contenido. Esto no sorprende del todo, pues pasó lo mismo hace algunos años con Stranger Things.

Aquí la sinopsis de la serie:

Cobra Kai es una serie de televisión que continúa la saga de la icónica franquicia The Karate Kid , trasladando la acción a 34 años después de los eventos originales. La serie sigue a Johnny Lawrence (William Zabka), quien, tras décadas de luchar con sus fracasos personales, decide reabrir el infame dojo de karate Cobra Kai. Esto reaviva su rivalidad con Daniel LaRusso (Ralph Macchio), quien ahora es un exitoso empresario, pero enfrenta sus propios desafíos personales sin la guía de su querido mentor, el Sr. Miyagi. A medida que Johnny intenta redimirse y darle un nuevo propósito a su vida, entrena a un grupo de jóvenes marginados y enseñándoles la filosofía de “Strike First, Strike Hard, No Mercy”. Por otro lado, Daniel, preocupado por la influencia negativa de Cobra Kai, abre su propio dojo, Miyagi-Do, para transmitir las enseñanzas de su maestro. Esta rivalidad no solo afecta sus vidas, sino también la de sus familias y estudiantes, llevándolos a enfrentamientos tanto físicos como emocionales.

Recuerda que puedes ver la serie en Netflix.

Vía: EO

Nota del autor: Era evidente que no todos quieren ver la serie por cachos. Seguro experimentarán un aumento hasta que se lancen todos los episodios.