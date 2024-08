El pasado 4 de agosto se llevaron a cabo las finales de la carrera de 100 metros varonil en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con una ventaja de solo cinco milésimas de segundo, Noah Lyles obtuvo el oro para Estados Unidos. Como sucede en estos casos, el deportista celebró su victoria, algo que se viralizó poco después gracias a su homenaje a Akira Toriyama y Dragon Ball.

Tras ganar la medalla de oro, Lyles no solo le agradeció a su familia por su apoyo, sino que también realizó el icónico kamehameha, el ataque que tanto ha caracterizado a Goku y su familia. Inmediatamente, esto se viralizó en redes sociales, en donde muchos recordaron con cariño a Toriyama y celebraron su trabajo.

Esto no es algo nuevo, puesto que en previas competencias, Lyles había realizado, no solo una serie de movimientos para imitar al kamehameha, sino que ha expresado su pasión por otros animes, como Yu-Gi-Oh! De igual forma, no hay que olvidar que durante los pasados Juegos Olímpicos en Japón, múltiples atletas recrearon movimientos de animes como One Piece y Haikyuu!! en varias competencias.

De esta forma, queda claro que el anime es una parte importante para las nuevas generaciones de deportistas, quienes deciden rendirle honor a las obras que tanto amán con el público sobre ellos. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero. De igual forma, este es el arco favorito de Dragon Ball de Akira Toriyama.

Nota del Autor:

Conforme pase el tiempo, será muy interesante ver a los atletas realizar poses de Jojo’s o alguna otra icónica referencia al ganar una medalla. Este es un sueño para muchos, y es bueno ver que no se olvidan de sus gustos en los momentos de presión y alegría.

Vía: UnoTV