Se anuncia nueva colección de Legacy of Kain

Dentro del mundo de los videojuegos hay franquicias legendarias legendarias y probablemente una de las más recordadas es Legacy of Kain, la cual es propiedad en estos momentos de Crystal Dynamics y que se le conoce bastante por Soul Reaver, el cual apareció originalmente para el primer PlayStation. Y ahora, habrá una colección de estos juegos muy próxima a llegar, solamente que llama la atención el lugar elegido para su aparición.

Mediante un video publicado en el canal oficial de la consola Evercade, una portátil menos conocida que Steam Deck o Rog Ally, se ha compartido que tanto Blood Omen como Soul Reaver llegarán a dicha plataforma, decisión que puede ser extraña pero que gustará a los usuarios del dispositivo. Será lanzada en septiembre de 2024 y las preordenes llegan a partir del 30 agosto.

Aquí el video:

Acá la descripción del producto:

Legacy of Kain Collection para Evercade presenta los dos juegos que lanzaron la clásica saga Legacy of Kain de Crystal Dynamics. Sigue al vampiro Kain en su búsqueda de venganza en Blood Omen: Legacy of Kain, y en Legacy of Kain: Soul Reaver, el espectro Raziel busca contraatacar a su antiguo maestro.

¡Nuestro segundo Giga Cart estará disponible en septiembre de 2024 y los pedidos anticipados se abrirán el 30 de agosto!