Exclusiva de Xbox llegaría a PlayStation 5

Gracias a su nueva dirección, Xbox está dispuesto a llevar algunas de sus exclusivas a las consolas de sus competidores. Esto ya lo vimos con Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush y Grounded a principios de año. Ahora, un reporte ha señalado que la siguiente semana se daría a conocer la siguiente exclusiva de Xbox en llegar al PlayStation 5.

Múltiples reportes, fuentes e insiders han señalado que la siguiente semana, Xbox tiene pensado anunciar que uno de sus juegos llegará al PlayStation 5. Aunque por el momento no hay información oficial, esto podría suceder durante la Opening Night Live de Gamescom, la cual se llevará a cabo el 20 de agosto. Ahora, respecto al juego en cuestión, todo parece indicar que se trata de Forza Horizon 5.

Insiders como eXtas1st aseguran que Forza Horizon 5 llegaría al PlayStation 5 en un futuro cercano. Sin embargo, Jezz Corden, miembro del podcast de Xbox Two, ha señalado que el juego seleccionado no se trata del trabajo de Playground Games, sino que será otra exclusiva. Aunque esta persona no proporcionó información adicional, todos los reportes han señalado que no se trata de Starfield, algo que se ha rumoreado por meses.

Todo parece indicar que los usuarios del PlayStation 5 recibirán un nuevo juego de Xbox en un futuro cercano. En temas relacionados, esta es la razón por la cual Phantom Blade Zero no llegará a consolas de Xbox. De igual forma, la compañía revela sus planes para Gamescom 2024.

Nota del Autor:

La idea de ver algo como Forza Horizon 5, una de las grandes exclusivas que dieron pie a la generación del Xbox Series X|S, en PlayStation 5, suena raro, pero no debería ser una gran sorpresa. Lo interesante, es que el juego fue un éxito en su momento, y reportes previos habían señalado que los ports estarían enfocados en juegos que no alcanzaron las ventas y expectativas de Microsoft.

Vía: Twisted Voxel