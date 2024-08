¿Por qué Phantom Blade Zero no llega a consolas Xbox?

En la última presentación State of Play de PlayStation la presentación se cerró con un juego que luce muy bien, Phantom Blade Zero, el cual tiene algunas similitudes con la franquicia de Ninja Gaiden, la cual actualmente ha dejado de lanzar juegos más allá de remasters. Y claro, como es un lanzamiento que se nota apunta para todo tipo de públicos, llama la atención que no esté saliendo para las consolas Xbox, por lo que presuntamente periodistas se han encargado de responder la pregunta, o más bien, dejar más dudas.

Se menciona que los medios asistentes a la exposición ChinaJoy pudieron comunicarse con representantes de los estudios Game Science y S-GAME, donde abordaron el tema de la exclusividad para la PS5. Según los desarrolladores, de hecho están trabajando estrechamente con la división de juegos de PlayStation. La empresa ofrece apoyo integral en la promoción de juegos en China y en el extranjero. Sin embargo, la colaboración no impone obligaciones a los equipos, pues ellos deciden de forma independiente en qué plataformas lanzarán sus juegos y de momento confían en Sony y la PC.

De igual manera, supuestamente uno de los desarrolladores de Phantom Blade Zero, que prefirió permanecer en el anonimato, señaló que PlayStation ayuda a muchos estudios en el ámbito de las pruebas. La empresa proporciona herramientas de depuración especiales e incluso sus propios ingenieros, agregando que estos empleados también ayudan con la optimización de la PC junto con la versión de PS5.

Además, supuestamente dijo la siguiente cita:

Añadiendo que en Asia las consolas de Microsoft no se venden nada, y mencionando que han hecho del ecosistema de Xbox muy complicado para desarrollar. Sin embargo, es ahí cuando entra lo sospechoso, dado que acaba de salir un comunicado oficial por parte del estudio en el que señalan nadie de su equipo dijo lo anterior, aclarando que no representan los valores de la empresa y que no están cerrados realmente a trabajar con más plataformas.

Recently, we noticed that some media outlets have claimed to have interviewed an unnamed developer from S-GAME at Chinajoy, who seems to have made some statements regarding the release platforms and strategy for Phantom Blade Zero.

We want to clarify that these claimed…

