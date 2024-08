Juegos de PlayStation Plus para agosto 2024

Con agosto a solo unas horas de distancia, PlayStation por fin ha revelado la lista de títulos que formarán parte de la selección de PlayStation Plus Essentials para los próximos días. En esta ocasión encontramos una gran selección, con un fantástico juego independiente, y una aventura de LEGO que los fans de Star Wars no se pueden dar el lujo de perderse.

A partir del próximo 6 de agosto, y hasta el 2 de septiembre, todos los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5 con cualquier suscripción a PlayStation Plus, podrá descargar los tres siguientes títulos:

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4, PS5

“Disfruta las nueve películas de la saga Star Wars en un nuevo título de LEGO como ningún otro. Vive aventuras llenas de diversión, humor extravagante y la libertad de sumergirte completamente en la galaxia de LEGO Star Wars. ¿Quieres jugar como un Jedi? ¿Como un Sith? ¿Rebelde, cazarrecompensas o droide? LEGO Star Wars: The Skywalker Saga cuenta con cientos de personajes jugables de toda la galaxia. Ya sea en tierra firme o en el espacio, podrás probar una gran variedad de vehículos. Viaja a la velocidad de la luz en el Halcón Milenario, vuela el Airspeeder T-47 y combate a los cazas TIE con los Ala-X de la resistencia… la experiencia definitiva de LEGO Star Wars”

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

“Five Nights at Freddy’s: Security Breach es la última entrega de los juegos de terror aptos para la familia de Steel Wool Games. Juega como Gregory, un niño atrapado en una noche en Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Con la ayuda del mismo Freddy Fazbear, Gregory debe sobrevivir a la cacería casi imparable de los personajes de la reinventada Five Nights at Freddy’s, y a las nuevas amenazas horribles que lo esperan”.