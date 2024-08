Nintendo celebra aniversario importante del Game Boy

Algo por lo que se le conoce muy bien a Nintendo, es que básicamente desde sus inicios en el área de videojuegos siempre el jugador ha tenido la oportunidad de alternar entre su televisión y una pantalla más chica para probar juegos, ya que las portátiles han sido calve en la carrera de la compañía. El primer paso se dio en su momento con Game Boy, consola en blanco y negro creada por Gunpei Yokoi que se transformó en un éxito instantáneo con un camino que evolucionó y tiene como resultado dispositivos sucesores.

Precisamente, hoy se celebra el aniversario de la consola, ya que el 31 de julio de hace 35 años atrás se estrenó la consola con un bundle que la gente no podía dejar pasar, el de Tetris, y a eso le siguieron bastantes juegos que valen la pena como los de Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Wario Land, Donkey Kong 94 y muchos más. Para no dejar pasar la ocasión, en la cuenta de Nintendo se ha compartido una imagen recordando a tan épico sistema de entretenimiento.

35 years ago. How old were you when the Game Boy was originally released in North America? pic.twitter.com/Cr5DH84zog — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 31, 2024

Acá la descripción de la consola:

El primer Game Boy, lanzado por Nintendo en 1989, es una consola portátil que revolucionó la industria de los videojuegos. Diseñado por Gunpei Yokoi, este dispositivo fue el primer sistema de juegos portátil en tener un éxito comercial masivo. La consola presentaba una pantalla LCD de 2.6 pulgadas en escala de grises, capaz de mostrar gráficos en cuatro tonos de verde. Funcionaba con cuatro pilas AA, lo que le otorgaba una impresionante duración de batería de aproximadamente 10 a 15 horas de juego continuo. A pesar de su pantalla limitada y gráficos básicos en comparación con consolas de sobremesa de la época, el Game Boy se destacó por su portabilidad, durabilidad y una amplia biblioteca de juegos. El Game Boy incluía un D-pad (cruceta de dirección), dos botones de acción (A y B), y botones “Start” y “Select”. Su diseño sencillo pero funcional lo hizo accesible para jugadores de todas las edades. Uno de los factores clave en su éxito fue el juego “Tetris”, que venía incluido con la consola. Este título, junto con otros éxitos como “Super Mario Land” y “The Legend of Zelda: Link’s Awakening”, consolidó al Game Boy como una plataforma de juegos esencial. El Game Boy original vendió más de 118 millones de unidades en todo el mundo (incluyendo sus variantes, como el Game Boy Color), estableciendo a Nintendo como un líder en la industria de consolas portátiles. Su legado perdura, siendo considerado uno de los sistemas de videojuegos más influyentes de todos los tiempos.

Recuerda que puedes revivir estos clásicos en Nintendo Switch Online.

Vía: Gonintendo

Nota del autor: Es raro que tengo en mi colección varios juegos en físico de la consola, pero el aparato no, y para este momento ya es un artilugio caro y mejor gasto el dinero en otras cosas.