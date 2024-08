Fecha de estreno de la segunda temporada de El Juego del Calamar

En la pandemia una de las series que más tomó gran popularidad fue El Juego del Calamar, en la cual un grupo de desconocidos compiten entre sí para ganar una fuerte recompensa, pero si llegan a perder dichos retos se verán afectados también en cuanto a su integridad. Esa fama instantánea hizo que al poco tiempo se confirmara la segunda temporada, la cual tardó mucho tiempo en dar noticias de la producción, pero hoy mismo se han dado noticias que harán saltar de inmediato a los fans.

En el canal oficial de Netflix se lanzó un nuevo video a manera de tráiler, y este no solo muestra nuevas escenas del show, sino también confirma que el próximo 26 de diciembre de este año los espectadores podrán prender su TV y mirar los nuevos episodios que ahora deberían estar en etapa de edición. Eso sí, no se ha mencionado si la serie seguirá la nueva política de la plataforma de streaming, es decir, que dividan la temporada en dos partes en fechas diferentes.

Lo más curioso, es que dentro de la descripción en Youtube se dice tal cual que habrá una tercera temporada y esta será la última. De igual manera, sorprende la confirmación de que se emitirá en el 2025.

Aquí el video:

Acá la sinopsis del show:

“El Juego del Calamar” (Squid Game) es una serie surcoreana de Netflix que mezcla elementos de drama, suspenso y crítica social. La trama sigue a Seong Gi-hun, un hombre endeudado y desesperado que recibe una misteriosa invitación para participar en una serie de juegos infantiles con un premio multimillonario. Junto a otros 455 participantes que también están en situaciones desesperadas, Gi-hun descubre que los juegos tienen un giro macabro: aquellos que no logran superar las pruebas son eliminados, literalmente, de la competencia. Mientras el número de participantes disminuye, los supervivientes deben enfrentar dilemas morales y estrategias de supervivencia en un entorno brutal, todo mientras los organizadores del juego observan desde las sombras.

Recuerda que si no has visto la primera temporada, puedes hacerlo en Netflix.

Vía: Youtube

Nota del autor: No he visto ni un capítulo de la serie, y la verdad no me interesa mucho darle un vistazo. Habrá que ver si a los críticos les gusta la segunda temporada.