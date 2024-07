Sony reduce el precio del PlayStation VR2

El PlayStation VR2 es un dispositivo impresionante, con tecnología de primer nivel, que permite que todos los usuarios del PlayStation 5 experimenten la realidad virtual de una forma mejorada. Sin embargo, para lograr esto, el hardware es muy caro, lo cual ha ocasionado un fracaso. Afortunadamente, Sony por fina decidido solucionar esto y reducir el precio del PS VR2.

Originalmente, el PlayStation VR2 llegó al mercado a un precio de $550 dólares. Sin embargo, hace un par de días comenzó una oferta en Amazon, en donde el dispositivo estuvo disponible a solo $350 dólares. El descuento de $200 fue efectivo, puesto que se reportó un incremento en ventas del 2,350%.

En total, se menciona que durante este periodo de rebaja se vendieron más unidades del PlayStation VR2 que lo registrado en los últimos siete meses combinados, lo cual agotó por completo las unidades disponibles en Amazon. Aunque por el momento Sony no ha revelado si tiene pensado rebajar de forma permanente el dispositivo, esto deja en claro que si la compañía desea que el hardware sea un éxito, deben de aplicar una disminución de precio en general.

Lamentablemente, parece que Sony se está alejando más y más del PlayStation VR2. Más allá de Horizon: Call of the Mountain, no hemos visto un juego first party desarrollado específicamente para el dispositivo. Si bien su próxima compatibilidad con PC podría darle una nueva vida, necesita desesperadamente el apoyo de los PlayStation Studios. En temas relacionados, Sony detiene la producción del PS VR2. De igual forma, puedes conocer más sobre su llegada a PC aquí.

Nota del Autor:

Está claro que el precio es algo qué evita el éxito de este hardware. $550 dólares es mucho dinero para el PlayStation VR2. Esta rebaja nos demuestra que un precio más accesible es el primer paso para que este dispositivo sea un éxito, aunque parece que ya es algo tarde para lograr esto.

Vía: Push Square