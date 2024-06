PlayStation VR2 llegará a PC este año

El año pasado llegó al mercado el PlayStation VR2, y más allá de Horizon: Call of the Mountain, no hemos visto algún título capaz de capturar la atención del público. Sin planes para expandir la librería de este dispositivo, Sony se ha dado a la tarea de ofrecer una alternativa, y es que este visor será compatible con PC en un par de meses.

Por medio de un comunicado oficial, PlayStation ha revelado que el próximo 7 de agosto de 2024 estará disponible una actualización que nos dará la oportunidad de usar el PS VR2 en PC y gozar de la librería de juegos de Realidad Virtual en Steam. Sin embargo, para esto será necesario un adaptador especial, el cual tendrá un precio de $59.99 dólares, así como un cable DisplayPort, el cual se vende por separado, que sea compatible con DisplayPort 1.4, una cuenta Steam y una PC que cumpla con los requisitos mínimos.

Una vez que tengas todo lo que se necesita, simplemente conecta PlayStation VR2 a tu PC usando el adaptador y el cable DisplayPort 1.4. Seguido de esto, tienes que descargar la aplicación PlayStation VR2 y la aplicación SteamVR de Steam. Esto te permitirá configurar el dispositivo de Sony en tu PC y el área de juego.

Sin embargo, considerando que el PlayStation VR2 se diseñó desde cero específicamente para PS5, algunas funciones clave, como el HDR, la retroalimentación con auriculares, seguimiento ocular, gatillos adaptativos y retroalimentación háptica, no están disponibles en PC. Afortunadamente, otras funciones de inmersión sensorial y de alta fidelidad del dispositivo de realidad virtual, como soporte para 4K, campo de visión de 110 grados, detección de toque con los dedos y vista transparente, así como renderizado foveado, y audio 3D en juegos aún son compatibles.

Recuerda, el soporte para PlayStation VR2 llegará a Steam el próximo 7 de agosto de 2024, y tendrás que comprar un adaptador y cable especial para usar este dispositivo en PC. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del PS VR2. De igual forma, Sony ha detenido la producción de este dispositivo.

Nota del Autor:

Es una lástima que el PlayStation VR2 no sea el éxito que muchos esperaban. Ante la falta de exclusivas que valgan la pena, los títulos de PC tendrán que satisfacer a los usuarios de este dispositivo, y lo peor es que tendrás que pagar aún más para hacer uso de esta función.

Vía: PlayStation