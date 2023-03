Review – PlayStation VR2

Una tecnología que…

Vivir en un mundo virtual es algo con lo que se ha soñado por años, pero que por un montón de factores, se han tenido que dar pasos muy pequeños para lograrlo. Básicamente desde que la computación nació como tal, se han hecho todo tipo de intentos para lograr llevarnos a mundos imposibles engañando a nuestra mente para de verdad hacernos sentir en otro lugar con tan solo colocarnos un dispositivo frente a los ojos. El poder computacional para lograr algo así es inmenso y claro, su costo hace que difícilmente pueda llegar a manos del usuario promedio. En los últimos años, lo anterior ha venido cambiando, pues diferentes marcas han invertido cientos de millones de dólares en visores totalmente enfocados en la realidad virtual, esto claro, con resultados mixtos. Uno de los grandes jugadores de todo esto ha sido Sony, la cual, a través de PlayStation, ha intentado ofrecer dicha tecnología a un mercado que no está dispuesto a desembolsar lo que otras compañías piden. Ahora, luego de lo que fue su primer intento, el PlayStation VR2 llega con la promesa de ser ese verdadero salto generacional. ¿Lo habrá logrado o se perdió en el intento?

Hablar y en general mostrar realidad virtual moderna es todo un reto tanto para nosotros como comunicadores y prensa, como para los departamentos de marketing de las diferentes marcas. Esto se debe a que es una experiencia a la que simplemente no se le puede hacer justicia hasta que precisamente, el usuario la está probando de primera mano. Ni videos 360 en YouTube ni cualquier otro intento multimedia, representan correctamente lo que es colocarse uno de estos dispositivos. Entendiendo lo anterior, intentaré ser lo más preciso que pueda al momento de contarte del PlayStation VR2 luego de haberlo usado de manera intensa durante los últimos días, pasando desde lo técnico, hasta cosas como confort y experiencia de usuario en general. Lo que te puedo adelantar es que la diferencia entre éste y su antecesor es clara y sumamente fácil de detectar, sin embargo, me parece que si eres de los que pudo usar cualquier visor VR moderno y simplemente no sentiste que fuera para ti, lo nuevo de Sony difícilmente te hará cambiar de parecer.

De verdadero high end

Me parece que una de las primeras cosas que debemos de entender y tener muy presentes, es que al menos en la actualidad, cualquier visor de realidad virtual sigue siendo un producto de gama alta; es decir, estamos ante juguetes sumamente costosos que por supuesto, no son para todos. Sabiendo perfectamente esto, Sony decidió tomar de nueva cuenta la ruta de incluir tecnología de punta en su dispositivo, esto claro, con la consecuencia de un elevado precio de mercado que incluso supera al de su actual consola, misma que por cierto, es indispensable para poder usar el PlayStation VR2. Sí, necesitas forzosamente de un PS5.

Arranquemos con tema de costos y claro, qué es lo que incluye el par de opciones que tenemos a la mano. El paquete estándar de PlayStation VR2 se vende a un precio sugerido de $549 dólares. En México, dicho producto aparece listado en $15,999 pesos y te incluye el visor, así como los dos controles PS VR2 Sense, un par de audífonos y un cable USB para cargar los mandos. Del otro lado tenemos al bundle de Horizon Call of the Mountain, mismo que viene con todo lo anterior, más un código para descargar dicho juego. Su precio es de $599 dólares y en México aparece en $17,399 pesos. Mi consejo es que justo apuestes por esta opción, pues el título de Guerrilla Games es por mucho la mejor forma de estrenar el visor. Sí, el costo de entrada es fuerte, más si no tienes ya un PS5.

Pasemos a las características generales técnicas del PlayStation VR2, mismas que por supuesto, explican bastante del por qué se vende a los precios de los que te contamos. Indudablemente, lo que más impresiona del nuevo visor es que cuenta con dos pantallas a una resolución de 2000 x 2040 cada una, es decir, 4K, esto con tecnología OLED HDR a 120 Hz. Sí, lo mejor de lo mejor y claro, muy superior a lo que ofrecía su antecesor en este apartado. Además, el campo de visión fue ampliado a 110 grados. Aquí, sí me hubiera gustado ver una diferencia más clara, pues recordemos que el primer PS VR tenía campo de 100 grados. Lo que te quiero decir es que cuando te pones el PS VR2, sigue dando la sensación de que tienes puesto un visor de buceo.

La practicidad de uso era uno de los grandes pendientes de Sony con el PS VR. La verdad es que conectar el visor para jugar, representaba todo un ritual que muchas veces, al menos en mi caso, prefería no hacer. La gran cantidad de cables, el tener que colocar la cámara y claro, encontrarle un espacio en los conectores de electricidad a la infame unidad extra de procesamiento totalmente necesaria para jugar, hacían que se te quitaran las ganas de jugar. Para el PlayStation VR2 todo esto ha cambiado de manera radical. Ahora, solo tenemos un cable, el cual, con tan solo conectarlo al USB-C del PS5, hace que el visor y todo comience a funcionar. De verdad es completamente diferente el pensar que con conectar un solo cable ya estás jugando, a todo lo que tenía que hacer uno con el primer PS VR. Y sí, tampoco es necesaria una cámara externa, el propio visor ya hace ese trabajo al tener integrados cuatro lentes diferentes que leen nuestros movimientos.

Otro gran detalle es que con presionar uno de los botones en la parte inferior del visor, puedes hacer que sus cámaras te muestren el exterior, esto para hacer cualquier cosa en el mundo real sin la necesidad de quitarte el dispositivo. Del lado del audio además de incluir su propio micrófono para comunicarte si es que estás jugando algo online, cuenta con una entrada de audio de 3.5mm para conectarle cualquier par de audífonos que tengas. Por supuesto, es posible jugar usando un headset inalámbrico como los 3D Pulse de Sony.

Algo que igualmente te sorprenderá mucho en cuanto empieces a usar el PlayStation VR2, es que ahora, el visor también cuenta con vibración, esto en la parte superior que descansa en nuestra frente. Por ejemplo, podrás sentir el poder de una explosión que pasó junto a ti, o el aire en tu rostro cuando vas a gran velocidad. Esta característica en general no es como que cambie la jugabilidad ni nada por el estilo, pero indudablemente sí ayuda a que tengamos una experiencia mucho más inmersiva que claro, es uno de los principales objetivos de cualquier dispositivo de realidad virtual.

Como te puedes dar cuenta, el PlayStation VR2 es un verdadero brinco tecnológico si se le compara con su antecesor e incluso, con muchos de sus competidores actuales. Por supuesto está el tema de su elevado precio que representa una importante barrera de entrada para cualquiera, más si tomas en cuenta el catálogo de juegos con el que está saliendo y del que claro, te hablaré un poco más adelante. Del lado positivo, tenemos que también se ha convertido en un accesorio mucho más fácil de usar en todo sentido, lo que al menos para mi, lo convierten en algo considerablemente más atractivo.

Futurismo sensorial

Sentirte inmerso en un mundo virtual no es suficiente. La manera en la que justamente interactuamos con ese espacio, es igual de importante. Para el primer PS VR, Sony echó mano de los PS Move, básicamente reciclando sus mandos de movimiento de la era del PS3 luego de que tuvieran poco impacto en su momento. El resultado fue generalmente bueno, pero la verdad es que se quedaron lejos de lo que la competencia ya estaba ofreciendo. Para el PlayStation VR2, el tema de los mandos fue central, cambiando por completo su forma y diseño para presentar piezas de hardware marcadamente más avanzadas que en cuanto las tomas, sabes que estás a punto de experimentar algo diferente.

De lo primero que me gustaría hablarte es que al igual que un DualSense, los mandos del PlayStation VR2 cuentan con vibración háptica y gatillos adaptables, características que claro, ayudan muchísimo con la inmersión. El sentimiento de sostenerlos es sensacional, son cómodos y pesan lo que deben pesar. Hay que tener en cuenta que si bien, tienen todos los botones esenciales de un control regular, sí pierdes cosas como el D-Pad y el Touch Pad. Importante mencionar que no, no pueden ser usados para jugar de manera regular títulos convencionales. La batería ha sido todo un tema para PlayStation últimamente y para este caso, puedes esperar sesiones de juego de entre cuatro y cinco horas antes de tener que cargar los mandos, asunto que puede ser incómodo, pues obviamente no puedes usarlos a menos que tengas dos cables muy largos y claro, todo con el riesgo de enredarte.

La cosa se empieza a poner mucho más loca cuando por ejemplo, en juegos como Resident Evil Village u Horizon Call of the Mountain, notas que los controles son capaces de detectar si los estás sosteniendo o no y con cuántos dedos lo estás haciendo. No es como que sea como si tuvieras unos guantes puestos, pero sí llega a ser impresionante lo precisos que son y cómo es que podemos hacer varios gestos con las manos, asunto que claro, cambia considerablemente la forma en la que juegas, pues se están introduciendo nuevas formas de lenguaje de diseño que de verdad, te van a sorprender muchísimo.

Definitivamente, al inicio puede ser un tanto extraño acostumbrarte donde está todo en estos mandos, más por el hecho de que en realidad, no los estás viendo. Claro que en cualquier momento puedes cambiar el modo del visor para ver el exterior, pero para nada es ideal. Lo anterior lo digo porque luego de tantos años jugando con controles tradicionales, nuestra memoria muscular ya está completamente adaptada para saber qué es qué. Sobre todo cosas como los botones de opciones, crear o el de home, me fueron complicados de hallar en las primeras horas. ¿Te terminas acostumbrando? Por supuesto. De igual forma, notarás que coas como triángulo, círculo, cuadrado y la equis, se sienten totalmente diferentes a como es en un DualSense normal, hacen una especie de click, mientras que los análogos sí son más pequeños. En mi caso no tuve problema, pero no sé si personas con manos muy grandes, vayan a sentir que la cosa no funciona.

Confort

Usar cualquier visor de realidad virtual es una experiencia sumamente especial, no obstante, puede también ser un tanto incómoda para muchos. Uno de los principales retos de los fabricantes y diseñadores, justamente tiene que ver con ser lo menos invasivos posibles, además de claro, tener que lidiar con cosas como el mareo que puede generar en algunas personas. Te podría decir que seguimos muy lejos de que este tipo de experiencias sea como sentarse a ver la tele sin problemas, pero indudablemente, han habido avances en el llamado confort.

A pesar de que su diseño general es muy parecido al de su antecesor, usar el PlayStation VR2 es considerablemente más cómodo. Además de ser un tanto más ligero, tenemos materiales que se sienten mejor en el rostro y cabeza, mismos que también ayudan a por ejemplo, bloquear casi por completo la luz que está a nuestro alrededor. La verdad es que he encontrado mucho más fácil colocarme el dispositivo, ajustarlo y quedar cómodo para empezar a jugar. Algo que me molestaba enormemente del primer PS VR, era lo complicado que podía ser colocarlo para tener una imagen nítida y que no se moviera, esto sin mencionar el fuerte efecto de reflejo que tenía. Con el nuevo, todo esto ha salido volando por la ventana, incluso usando lentes como es mi caso porque sí, puedes y debes usar tus lentes.

Yo nunca he tenido problemas de mareo cuando me pongo un visor de realidad virtual, pero sé que muchos sí. Hablando con un par de mis colegas, algunos de ellos justamente con el tema del mareo, me han dicho que la sensación no ha cambiado demasiado con el PlayStation VR2. No entiendo bien a qué se deba, pero es probable que si tú sufres de esto, el nuevo visor de Sony no vaya a ser demasiado diferente. Lo que sí me pasa es que cuando me aproximo a la hora de juego, mis ojos sí se comienzan a cansar bastante, además de que claro, el peso sobre el rostro no es de lo mejor.

¿Qué tan bueno es el visor para ver contenido convencional? Pues bien, al igual que su antecesor, cuando pones un juego o cualquier contenido que no está diseñado para realidad virtual, entre este modo en el que sientes que estás frente a una enorme pantalla de cine. Cosas como el 4K y que sean displays OLED a 120 Hz, podrían hacernos pensar que hasta tu TV actual podría quedar obsoleta… creo que mejor debes considerarlo dos veces. Verás, pasa algo interesante cuando estás jugando por ejemplo, Hogwarts Legacy usando el PS VR2. Los lentes del dispositivo tienen filtros especiales para dar el efecto de 3D estereoscópico tan importante para la experiencia de realidad virtual. Dicho asunto hace que cuando estés viendo contenido plano, se agregue una especie de textura a la imagen, además de que los bordes, se salen de foco y pierden detalle. La verdad es que esto sumado a lo cansado que puede ser tener puesto el visor, me hace decirte que no, tu tele normal no va a ser reemplazada.

Lo que te quiero decir con todo esto es que si bien, el PlayStation VR2 es considerablemente más cómodo de usar en todo sentido que lo que pasaba con su antecesor, algunos de los problemas inherentes de este tipo de dispositivos siguen presentes y como te decía, parece que estamos todavía lejos de que se puedan resolver por completo. Otro elemento que me gustaría contarte es que la elección de materiales me pareció genial más allá de lo bien que se sienten. A lo que me refiero es que son más fáciles de limpiar que nunca, asunto importante sobre todo si tienes planeado estar compartiendo el dispositivo con otras personas.

¿Y los juegos?

Podemos tener el hardware más potente del mercado. El más elegante con la tecnología más avanzada, pero en este medio, lo que importa son los juegos. Para el estreno de PlayStation VR2 se está lanzando un catálogo de poco más de 30 títulos, número que suena bastante impresionante pero que si lo revisas con cuidado, te das cuenta de que no hay nombres tan grandes. Por supuesto, muchas veces hay joyas escondidas, pero creemos, para el tipo de dispositivo del que estamos hablando, sí faltó un poco más de apoyo de todos los frentes.

Indudablemente, la gran estrella del PlayStation VR2 es Horizon Call of the Mountain, experiencia AAA de gran tamaño que por supuesto, funciona como un gran tech demo de lo que se puede hacer con el dispositivo. En nuestra reseña y material en video dedicado a este título ya te hablamos mucho más de sus características y de lo especial que puede ser, pero creemos que vale la pena repetir lo impresionante que es en cómo es que utiliza los controles del nuevo visor y claro, lo impresionante que es técnicamente. Simplemente no me imagino a alguien comprando el dispositivo y no apostando directamente por este juego en específico.

Como seguramente ya sabes, tanto Gran Turismo 7, como Resident Evil Village, recibieron actualizaciones gratuitas para ser compatibles con el PlayStation VR2, y te puedo decir que al igual que con Horizon, acá tenemos a dos de los ejemplos más impresionantes sobre lo que puede hacer el visor, por lo que te diría, son verdaderos imperdibles de toda la experiencia. El sentimiento de velocidad y realismo en GT7 es algo que simplemente no había experimentado nunca en mi vida, mientras que el juego de Capcom cambia por completo la experiencia. Lo que te quiero decir es que tienes que aprender a jugar de nuevo, no es como lo que pasaba con Resident Evil 7 en el que sí era básicamente lo mismo con PS VR, pero más inmersivo. Acá, recargar tu armas o algo tan simple como sostener una linterna, es completamente distinto por las posibilidades que dan los mandos del PS VR2.

Además de los juegos antes mencionados, pudimos probar cosas como Thumper, juego de velocidad y ritmo sumamente divertido, así como el clásico REZ Infinite y Tetris Effect. De igual forma jugué un buen rato No Man’s Sky y otro título de supervivencia llamado Song in the Smoke que a pesar de tener buenas ideas, la verdad es que no me atrapó. Muchos de estos juegos en realidad no son nuevos. Son meras adaptaciones de experiencias que ya se habían estrenado en otros dispositivos de realidad virtual e incluso, en el primer PS VR.

Hablando de adaptaciones, es muy importante mencionar que no, el PlayStation VR2 no es compatible con la librería de juegos de su antecesor. Esto principalmente por temas de tecnología, en realidad los dos visores funcionan de formas muy diferentes. Si un desarrollador quiere poner su viejo juego de PS VR en PS VR2, tiene que hacer una adaptación completa que probablemente te quieran cobrar.

Me parece que si bien, el PlayStation VR2 ya cuenta con experiencias verdaderamente impresionantes que demuestran de lleno todo el potencial del visor, la realidad es que sí se siente un poco flaco este catálogo de estreno, sobre todo porque el usuario promedio que está haciendo la fuerte inversión en algo como este visor y claro, que tiene un PS5, está esperando más experiencias AAA. No digo que no vayan a llegar, pero por el momento, el PS VR2 vive mayormente de juegos pequeños.

Salto titánico

El cambio entre el primer PS VR y este nuevo es claro y evidente. No se necesita ser ninguna clase de experto ni nada para que en cuanto te pongas el PlayStation VR2, sientas que sí estás dentro de una nueva generación. La cantidad de tecnología que Sony decidió poner dentro del visor y sus mandos, lo convierten en una de las opciones más llamativas para cualquier entusiasta nuevo o veterano de la realidad virtual. Por supuesto, todo este asunto viene con elevado precio de mercado que indudablemente será una gran barrera para cualquiera que lo considere, sin embargo, te puedo decir que al menos en componentes, estás recibiendo lo que tu dinero está pagando.

Viene la pregunta importante. ¿Conviene comprar ya el PlayStation VR2 considerando el tema de los juegos? Creo que si cosas como Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village y Gran Turismo 7 son suficientes para ti, te diría que sí, hazlo, no te vas a arrepentir, más si por ejemplo, también estás dispuesto a experimentar un poco y arriesgarte con algunos de los juegos más pequeños que ya hay disponibles entre los cuales, estoy seguro, hay varias joyitas que valen mucho la pena y de las que no se está hablando. Si por el contrario, para ti, solo tres experiencias AAA no son suficientes y no tienes interés por títulos menores, te diría que mejor esperes para ver cómo va evolucionando la cosa y qué tanto apoyo recibe el visor tanto del lado de Sony, como de terceros.