¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te contamos de todo lo ocurrido en el State of Play y en el Pokémon Presents, así como de muchas más noticias importantes de los últimos días. Además, te tenemos impresiones finales del PlayStation VR2 y de lo que es Horizon Call of the Mountain.