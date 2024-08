Xbox revela sus planes para Gamescom 2024

Nos encontramos a un par de semanas de Gamescom 2024. Si bien ya sabemos que durante la Opening Night Live tendremos un par de anuncios interesantes, Xbox ha confirmado sus planes para este evento europeo. La compañía no solo le dará al público la oportunidad de disfrutar de múltiples títulos, sino que también tendrán un evento con nueva información de títulos como Avowed e Indiana Jones and the Great Circle.

En total, Xbox llevará 50 juegos a Gamescom, en donde encontramos algunos de los títulos first y third party más esperados del año. Todos los asistentes tendrán la oportunidad de jugar Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Fallout 76: Milepost Zero, The Elder Scrolls Online: Gold Road, Towerborne, y más de manera anticipada.

Junto a esto, Xbox también llevará a cabo presentaciones exclusivas de Avowed, Indiana Jones and the Great Circle y Starfield: Shattered Space. Aunque por el momento se desconoce qué tipo de información veremos aquí, es muy probable que se confirmen las fechas de lanzamiento para estos títulos, los cuales están planeados para el 2024, pero aún no sabemos exactamente cuándo es que esto sucederá.

De igual forma, Blizzard también será parte del stand de Xbox, el cual contará con una demostración de Spiritborn, la nueva clase de Diablo 4, y se llevará a cabo un torneo de jefes Helliquary de Diablo Immortal. Por último, los fans de World of Warcraft podrán participar en un par de activaciones especiales.

Recuerda, la Opening Night Live se llevará a cabo el próximo 20 de agosto, seguido del evento de Gamescom entre el 22 y 25 de agosto. En temas relacionados, Xbox anunció un nuevo control transparente. De igual forma, se revela el número de usuarios de Xbox.

Nota del Autor:

Es muy probable que en la Opening Night Live, o durante las presentaciones de Xbox, por fin tengamos información precisa sobre la fecha de lanzamiento de Avowed e Indiana Jones and the Great Circle, títulos que muchos esperan con ansias, y marcan un buen final de año para Xbox.

Vía: VGC