Microsoft menciona cuántos usuarios de Xbox hay activos

Es bien sabido que las plataformas de Xbox en estos momentos no son las más queridas por el mundo, pero eso no significa que no generen un buen número de usuarios activos, dado que se le puede considerar como la plataforma en línea por excelencia, esto desde la era del 360. Y ahora, salen nuevos datos en relación al número de usuarios activos, ya sea si usan la consola más moderna o algunas de generaciones atrás como la generación de One.

En una reciente actualización financiera, Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, destacó que la división de juegos de la compañía ha alcanzado más de 500 millones de usuarios activos mensuales (MAU) en todas sus plataformas y dispositivos. A pesar de que las ventas de hardware cayeron un 40% interanual, la empresa experimentó un aumento significativo en sus ingresos, impulsado en gran parte por los “Contenidos y servicios de Xbox,” que subieron un 61%.

Nadella también subrayó el impacto positivo de la serie Fallout en Amazon Prime, que ha incrementado cinco veces las horas jugadas en Game Pass para la franquicia en comparación con el trimestre anterior. Amy Hood, directora financiera de Microsoft, mencionó que aunque las ventas de hardware seguirán disminuyendo, el éxito de la adquisición de Activision Blizzard ha compensado esta caída, continuando con los beneficios para la compañía.

Esta información refleja el enfoque de Microsoft en expandir su ecosistema de juegos y contenidos, priorizando la creación de experiencias y servicios que mantengan a los usuarios comprometidos en lugar de depender únicamente de las ventas de hardware.

Vía: Insider Gaming

Nota del autor: No es sorpresa que haya tantas personas activas, pues se meten a los juegos de un solo usuario, multijugador, Game Pass y demás aplicaciones. Incluso hay quienes usan la consola para ver streaming debido a la falta de una TV Smart.