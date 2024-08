Review – SteamWorld Heist II

Un universo de robots

La escena independiente de los videojuegos tiene una libertad que la industria AAA no posee. Múltiples estudios son capaces de experimentar constantemente con diferentes ideas. Dentro de este grupo, el nombre de Thunderful siempre ha dado mucho de qué hablar. En 2010 nos entregaron SteamWorld Tower Defense para el Nintendo DS. Si bien esta entrega no es recordada con cariño, y ni siquiera está disponible en estos momentos de manera oficial, nos dio la oportunidad de visitar por primera vez este mundo habitado por robots de vapor, y dio pie a una serie que sigue vigente hoy en día. Desde ese momento, el equipo se ha dado a la tarea de explorar diferentes géneros, todos y cada uno con una aproximación que, si bien no ofrece algo completamente nuevo, cuentan con un carisma sin igual con el cual han sido capaces de ganarse el corazón de miles de fans, creando un séquito que no puede esperar para disfrutar del siguiente capítulo en esta extensa saga de que combina el steampunk con los vaqueros, la época medieval, y el futuro distante.

Con SteamWorld Dig, el equipo decidió explorar las capacidades de los metroidvania, algo que su secuela directa llevó a un nuevo nivel. Con SteamWorld Quest visitaron el reino de los RPG por turnos. SteamWorld Build, el cual llegó a finales del año pasado, nos dio la oportunidad de construir nuestro pueblo ideal. Sin embargo, fue el trabajo que hicieron con SteamWorld Heist el cual les otorgó un reconocimiento internacional. Este es un RPG de estrategia que funciona en un grid, similar a X-COM, pero en 2D. Para la sorpresa de muchos, hace un par de meses se anunció que SteamWorld Heist II ya estaba en desarrollo, y llegaría a nuestras manos a inicios de agosto, algo que emocionó a más de un fan en su momento. Ahora, esta entrega está a solo unos días de su lanzamiento.

Considerando que Thunderful rara vez trabaja en una secuela directa a uno de sus previos trabajos, las expectativas por SteamWorld Heist II son bastante altas. Es así que esta entrega no solo promete expandir en todos los elementos que caracterizan a su antecesor, sino que introduce una serie de ideas interesantes, como combate naval y un sistema de trabajos. ¿Es SteamWorld Heist II la secuela que tanto hemos esperado? ¿El trabajo del estudio europeo tiene el potencial de ser uno de los mejores juegos independientes del año? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

El valor de un robot

Pese a que SteamWorld Heist II se desarrolla en el mismo universo que todos los juegos en la saga y es una secuela a la primera entrega en esta subserie, este título nos presenta una historia que no le pide al jugar estar familiarizado con el previo trabajo del estudio, aunque aquellos que sí han disfrutado de estas experiencias, especialmente del primer SteamWorld Heist, tendrán un gran entendimiento del papel que juega esta entrega el vasto universo en el que nos encontramos. Es un compromiso que ha caracterizado a todos los títulos en esta franquicia. Esta bien podría ser tu primera aventura en este mundo, y no te sentirás excluido por la narrativa.

SteamWorld Heist II nos da la oportunidad de explorar un pedazo tropical de la Tierra flotando en el espacio sideral. Aunque el agua rodea a todos sus habitantes, una misteriosa contaminación ha dado pie a una crisis de oxidación, algo que pone en riesgo a todos los habitantes de este caribe intergaláctico. De esta forma, el Capitán Quincy Leeway, el hijo de una famosa pirata, comienza un viaje con el objetivo de ponerle un fin a este aprieto. Gracias a la ayuda de una carismática y fiel tripulación, el capítan y su grupo de corsarios se enfrentan a los restos de la armada que vimos en el primer SteamWorld Heist, así como a un grupo de fanáticos obsesionados con los huesos, y una terrible criatura que se esconde en las profundidades.

En esta ocasión Thunderful nos ofrece una mirada muy interesante a su mundo, en donde la narrativa juega un papel muy importante. Uno de los aspectos más llamativos de SteamWorld Heist II es el Capitán Quincy Leeway, quien sufre de múltiples problemas de confianza. Gracias a que su madre logró derrotar al temible Kraken, el joven pirata vive en su sombra, por lo que constantemente cuestiona sus acciones, y una falsa confianza lo rodea siempre que interactúa con otro robot, pero en la soledad deja salir sus preocupaciones y temores sobre la misión a la que se ha embarcado, una que piensa es demasiado para él.

Es muy interesante ver la forma en la que nuestro protagonista va evolucionando a lo largo de su viaje. Todo esto culmina en un momento en donde logra emerger de una situación complicada como un nuevo robot, uno listo para enfrentarse a la situación que lo espera, pero no lo hace solo. Si bien el elenco secundario carece de algún crecimiento emocional, cada miembro de la tripulación de Leeway posee una personalidad única que los convierte en un grupo muy carismático en un instante. Daisy Clutch, por ejemplo, llama la atención por su idealización de los piratas y deseo de convertirse en la siguiente gran leyenda de este mar. Por su parte, Crowbar trae consigo una atmósfera deprimente que trata de adentrarse a las raíces de los corsarios. De igual forma, Wesley Hotchkiss tiene un pasado que se relaciona directamente con la armada, y si bien esto no se explora, deja en claro que este mundo es enorme.

Aunque el peligro constante de la corrosión es algo que siempre está presente, SteamWorld Heist II también se da la oportunidad de explorar pequeños conflictos que están relacionados con una zona en particular, o incluso a un solo nivel. Por ejemplo, hay una sección donde debemos de ayudar a un ex-militar a comenzar una insurrección en contra la armada. El juego logra un buen balance entre los momentos pequeños que fortalecen la relación entre cada miembro de la tripulación, y los grandes segmentos en donde Leeway y el dilema de la oxidación son el enfoque. Claro, esta aproximación no es perfecta, puesto que vuelve todo muy predecible, pero esta es una constante en la serie, en donde las ideas son básicas, pero ejecutadas de una forma que son capaces de cautivar a todos los jugadores.

De esta forma, SteamWorld Heist II no rompe con los estándares vistos en previas entregas de la serie, y no trata de ofrecer algo que no hubiéramos visto ya en Dig II o Quest. Sin embargo, es su aproximación a cada uno de estos conceptos lo que logra crear una experiencia sumamente entretenida. El enfoque que se le da al Capitán Quincy Leeway es algo muy bien manejado, y seguramente se convertirá en alguien con el cual muchos se pueden relacionar. Por su parte, el elenco secundario es tan carismático que cada persona tendrá a su compañero de tripulación favorito. Junto a esto, el juego consigue un buen balance entre el problema principal y una serie de pequeñas distracciones que le otorgan una identidad única a este rincón del universo de SteamWorld.

Adiós espacio, hola caribe

Pese a que todos los juegos exploran diferentes ideas, la mayoría de los títulos de SteamWorld han conversado el mismo estilo visual, y no fue sino hasta Build que los desarrolladores experimentaron con la idea de un mundo tradicional. Sin embargo, en Heist II vemos una aproximación clásica a este apartado, y eso significa ambientes en 2D con una dirección de arte que combina elementos steampunk con, en este caso, características que asociamos con los piratas, como un ambiente tropical y tonos cálidos, en lugar del predominante azul espacial y naves espaciales de su antecesor directo. De esta forma, Thunderful es capaz de experimentar con un par de ideas nuevas para ellos, sin dejar de lado las bases en las que han trabajado por años.

En esta ocasión, la estrella es el mapa principal, el Gran Océano. Este es un basto pedazo de Tierra en donde podemos surcar los mares, adentrarnos a bases militares, visitar tabernas a la mitad de la nada, y encontrar secretos en cada archipiélago. Es una región hermosa que emite la sensación de un verano perpetuo, con gran parte de esta zona caracterizada por un ambiente tropical, en donde la luz solar le da una personalidad única a cada escenario, y esto es algo que se puede apreciar en cada momento. Muchos de los escenarios siempre comienzan en algún tipo de playa, o una plataforma estilo petrolera que nos dan un vistazo al inmenso océano detrás de nosotros. Esto tiene un mayor impacto cuando entramos algunos asentamientos que nos permiten mover la cámara y apreciar cada fondo, el cual parece una pintura de acuarela. Junto a esto, también hay una zona ártica en donde todo esto es abandonado por completo, y la sensación vacacional es sustituida por un constante temor de que algo malo se esconde debajo de las olas.

Por su parte, los escenarios dentro de las misiones pueden estar en 2D, pero presentan una profundidad que nos permite apreciar este mundo de una nueva manera, y le otorgan un toque de personalidad a cada nivel. En los cuarteles de la armada se puede notar una exuberante riqueza con claras inspiraciones en el diseño de interiores británico y español del siglo XVII y XVIII. Sin embargo, no todos los escenarios cuentan con esta atención al detalle, puesto que muchas secciones se reducen a contenedores naranjas, bases destruidas en donde la flora ha comenzado a tomar el control, o fábricas que rompen un poco con el trabajo que encontramos en otras áreas. Por si fuera poco, en muchas ocasiones el tipo de ambiente no corresponde mucho con las unidades a las que nos enfrentamos, dando a entender que los desarrolladores no le prestaron tanta atención a este apartado como al principio se puede pensar, aún con estos espectaculares diseños y fondos siempre presentes.

Junto a sus escenarios y el mundo, SteamWorld Heist II también nos presenta grandes diseños para los robots. El trío principal, el Capitán Quincy Leeway, Daisy Clutch y Wesley Hotchkiss inmediatamente resaltan por todo lo que llevan puesto. Daisy, por ejemplo, deja en claro su actitud aventurera gracias a sus grandes ojos, bufanda blanca y gorra amarilla. Por su parte, Leeway carece de un brazo, elemento que aumenta sus inseguridades, puesto que se siente incompleto, algo que no solo es literal, sino también una metáfora al principio de la aventura. Lo mejor de todo, es que el resto de la tripulación principal fue construida con las mismas bases. Si bien no hablan mucho, uno puede identificar inmediatamente cuál es su personalidad con tan solo verlos pararse y apreciar sus accesorios. Esto es algo que también vemos en las diferentes facciones enemigas, con la armada siempre portando trajes azules que dejan en claro su uniformidad, mientras que los robots del culto de los huesos han dejado de lado sus extremidades metálicas y ahora caminan usando los restos de una civilización olvidada.

SteamWorld Heist II logra ofrecer una perspectiva nueva para su universo, pero al mismo no deja de lado algunos de los aspectos que han caracterizado a sus antecesores. Su mundo es bello, con dos zonas en particular que nos pintan una imagen de seguridad y terror en este océano. Por su parte, el diseño de los niveles es espectacular, aunque carece de una dirección clara al momento de ubicarlos de una forma que sea congruente con el tipo de enfrentamiento frente a nosotros. El diseño de los robots, tanto aliados como enemigos, es magnífico, y los desarrolladores fueron capaces de comunicar mucho sin una sola palabra. Es un gran apartado que no rompe con los estantes establecidos por sus antecesores, pero tiene la libertad de crear su propia identidad.

Yo ho yo ho

Uno de los aspectos que, lamentablemente, nunca han sido el fuerte de Thunderful, es la música. Cada uno de sus juegos opta por un acompañante tímido, que rara vez logra resaltar, y es principalmente ambiental. No hay algo malo con esta aproximación, pero tampoco algo sobresaliente. Si bien SteamWorld Heist II tiene un par de canciones con voces y claramente inspirados en la temática de piratas, estas están relegadas a los créditos finales y a los bares en donde se puede ver a una banda interpretando este trabajo, aunque, una vez más, es algo en el fondo, y nunca el enfoque principal.

Al momento de entrar en batalla, el juego nos presenta con genéricas composiciones que tratan de crear una atmósfera de tensión, en donde el jugador debe de sentirse contra las cuerdas, pero esto casi nunca se logra comunicar efectivamente. No solo el trabajo carece de una identidad fuerte, sino que es opacado por el diseño sonoro, un apartado que claramente tiene un mayor trabajo. Cada una de las armas cuenta con un sonido distintivo, ya sea que se trate de un sniper eléctrico, o una escopeta de plasma. De igual forma, la forma en la que el metal cocha contra cada elemento posible se siente crujiente, como si un mazo fuera azotado con toda su fuerza contra cada uno de los robots.

El apartado sonoro claramente tiene mucho potencial. Cada una de las canciones con voces sí se siente como algo que pudo formar parte de Piratas del Caribe, pero carecen de una fuerte presencia, al grado de que muchos jugadores tal vez ni se percaten de su presencia en los bares. Por su parte, las composiciones genéricas que vemos en cada enfrentamiento son opacadas por el fantástico diseño sonoro que logra transmitir efectivamente la destrucción del metal y el futurismo de cada arma posible. Eventualmente, espero que Thunderful deje de lado su aproximación a un soundtrack que solo acompañe al jugador, y tenga una mayor presencia en cada aventura.

Un océano de posibilidades

SteamWorld Heist II es un RPG táctico por turnos en un ambiente en 2D, el cual también ofrece una exploración y combate naval, proporcionando dos estilos de juegos que, si bien claramente uno es el enfoque principal durante aproximadamente el 80% de la aventura, logran ofrecer una experiencia que trata de poner al jugador en el papel de un pirata que comienza como un don nadie, y eventualmente se transforma en un gran corsario capaz de defender el océano que ama. A diferencia de la primera entrega de Heist, en donde el jugador estaba limitado a una selección de niveles de forma lineal, en la secuela tenemos un overworld para explorar a nuestro gusto, realizando misiones que mejor nos convengan y evadiendo, o peleando, contra los diferentes peligros que aquí encontramos.

El mapa es enorme, y sientes una libertad completamente nueva para la serie. Incluso el juego nos permite explorar una gran sección de este océano antes de que aparezca un muro narrativo. Aquí no solo vamos a encontrar diferentes niveles a los que podemos ingresar, sino que también hay barcos enemigos y algunos obstáculos navales. Para enfrentarnos a cada uno de estos retos, nuestro submarino, el cual también funciona como base principal, puede ser personalizado para que obtengan una mayor velocidad, más vida e incluso puede equipar armas, como un lanzamisiles y ametralladora. Sin embargo, el combate aquí presente es algo torpe. Para hacer uso de la artillería, la nave necesita estar en una posición en específico, lo cual causa que cada pelea se reduzca a girar hasta que la vida de tu contrincante desaparezca, sin algún tipo de estrategia. Si bien algunos enfrentamientos más complicados ofrecen un mayor reto, estos son escasos.

Afortunadamente, el enfoque de SteamWorld Heist II no son las batallas navales, y el juego claramente trata a estas secciones como pequeñas distracciones al momento de recorrer el extenso océano que se nos presenta. La estrella de esta secuela es su sistema de combate de RPG táctico, en donde tenemos que tomar el control de una tripulación equipada con diferentes armas y cumplir varios objetivos, como robar cierto objetivo y abandonar una base de la forma más rápida posible, o resistir el ataque constante de una de las facciones presentes en esta aventura.

Cada unidad cuenta con dos puntos de acciones, las cuales se pueden usar para disparar, moverse a lo largo del escenario, o realizar alguna maniobra adicional. Si bien esto puede sonar como algo limitado, el juego nos presenta con una gran cantidad de opciones que le otorgan habilidades pasivas y activas a todos los robots. Lo mejor de todo, es que algunas de estas no consumen los puntos que tenemos disponibles. Junto a esto, el juego le da un gran enfoque al cover. Los soldados tienen diversos puntos débiles, como la cabeza, en donde casi siempre se garantiza un golpe crítico, o los pies, algo que puede eliminar por completo la habilidad de moverse por un turno. De esta forma siempre es recomendable cubrirse detrás de cualquier objeto que logre resistir un par de tiros antes de ser destruido.

En este sentido, SteamWorld Heist II no suena tan diferente a su predecesor. Si bien las bases son las mismas, la secuela introduce un sistema de trabajos que cambia sustancialmente la forma en la que cada jugador se enfrenta a cada uno de los retos presentes en el título. Al inicio, cada unidad está limitada a una sola clase, como spiner o brawler. Sin embargo, eventualmente es posible cambiarles el arma para, no solo crear el equipo que mejor te agrade, sino para que sean capaces de usar las habilidades especiales que cada trabajo tiene. De esta forma puedes tener a un boomer, el cual se enfoca en explosivos y lanzagranadas, con las capacidades de soporte que en el ingeniero posee.

El jugador es capaz de crear el equipo que más le agrade dependiendo de su gusto. ¿Quieres tener puros robots con escopetas? Eres libre de hacer. ¿Deseas un equipo que sea sumamente rápido y pueda defenderse? Equipa a los ingenieros con habilidades brawler. Hay un sin fin de posibilidades a tu disposición, aunque eso sí, el juego no permite que tengas todos los poderes de cada una de las seis clases disponibles en todo momento, por lo que tienes que pensar muy bien qué es lo que deseas lograr en cada combate. Junto a esto, cada unidad puede equipar hasta tres ítems diferentes que les proporcionan con más vida, poder o alguna herramienta que sea capaz de infligir daño adicional.

Esto crea una pregunta válida: ¿Acaso las unidades no tienen algo único que los logre diferenciar? Afortunadamente sí. Cada uno de los robots en tu tripulación cuenta con dos habilidades especiales que solo ellos pueden usar, como un rayo láser que destruye ciertos objetos en un radio específico, o poder moverse instantáneamente a cualquier parte del escenario. Esto hace que rápidamente te encariñes con algún soldado y, pese a que puedes cambiar sustancialmente cómo funcionan en el campo de batalla gracias al sistema de trabajos, cada uno sigue ofreciendo algo único dependiendo del objetivo que tengas frente a ti.

Junto a eso, el título incentiva al jugador a experimentar con diferentes combinaciones. Cada vez que completes una misión, las unidades que participaron en ese nivel no pueden ser usadas hasta que descanses en una taberna. Esto te exige a reclutar más piratas lo antes posible y convertirlos en miembros viables de tu tripulación, puesto que el juego recompensa a aquellos que son capaces de hacer la mayor cantidad de objetivos antes de terminar su día en el océano.

Al completar cada misión recibes tres tipos de monedas. El agua se utiliza para comprar ítems, nuevas armas y reclutar más piratas, mientras que las joyas mejoran el submarino y las habilidades especiales de cada miembro de la tripulación. Por último, la reputación te da acceso a una tienda especial con múltiples elementos de mucho valor. Lo que hace interesante a este último, es que la reputación desaparece por completo una vez que descansas, por lo que necesitas planear muy bien el tipo de misiones a las que te enfrentarás para reunir la mayor cantidad de efectivo para usarlo inmediatamente y tener acceso al mejor equipo que tiene el juego para nosotros.

La clave es el balance, puesto que necesitas tomar en consideración el tipo de misión que harás y la cantidad de unidades que pueden participar en ella. Una vez que llegas al final y tienes 10 tripulantes a tu disposición, no solo la personalización es muy importante, sino también tienes que considerar como usas todas las piezas para que un día en el océano sea totalmente efectivo. Todo esto transforma a SteamWorld Heist II de una forma que al principio puede verse como una secuela más, pero eventualmente deja claras todas sus propuestas para la serie, y se convierte en una entrega que vale mucho la pena.

SteamWorld Heist II comienza de una forma muy tradicional, pero eventualmente se transforma en una secuela que utiliza todo lo que su antecesor nos presentó y eleva sustancialmente el sistema de RPG táctico por turnos en 2D. Si bien el combate naval es, en el mejor de sus momentos, una entretenida distracción, el enfoque siempre está en los enfrentamientos que le ofrecen al jugador una buena variedad de retos. El sistema de trabajos introduce una personalización que es perfecta para este tipo de experiencias, y ofrece las suficientes herramientas para que cada jugador sea capaz de crear a su tripulación perfecta.

Botín

SteamWorld Heist II es todo lo que una buena secuela debe de ser. La historia ofrece una aventura única, con un énfasis en los problemas personales de su protagonista, y al mismo tiempo expande sustancialmente el universo creado por Thunderful, por lo que los veteranos y aquellos que no han experimentado un solo título en la saga pueden disfrutar de esta aventura sin algún problema. Una vez más, el carisma de cada robot logra resaltar inmediatamente, y este es un gran vistazo a este rincón de la franquicia.

Visualmente, el juego es impresionante, su estilo artístico y el diseño de robots cautiva al jugador desde el primer instante, y Thunderful nos ofrece una mirada nunca antes vista en la serie. Dejamos el viejo oeste y el espacio para darle lugar a los piratas y el caribe, y el resultado en ningún momento contradice los elementos ya establecidos por sus antecesores. Sin embargo, la música es un apartado que pudo ser mejor, y carece de algún momento en donde logre brillar, incluso cuando tiene el potencial para hacerlo.

El gameplay es fenomenal y es capaz de cautivar al jugador desde el primer instante. Aunque los enfrentamientos navales no son algo que logre resaltar, el combate RPG táctico por turnos en un ambiente en 2D está muy bien implementado. El sistema de trabajos ofrece un gran nivel de personalización que permite a cada jugador enfrentarse a los diversos retos de la forma que más le agrade, y cada robot cuenta con las habilidades necesarias para siempre formar parte de tu equipo principal. No puedo esperar para ver cuál es el siguiente paso para Thunderful y SteamWorld, pero si los desarrolladores continúan con este alto nivel de calidad, entonces estoy seguro de que este equipo seguirá siendo uno de los mejores en la escena independiente.