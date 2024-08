Es indiscutible el hecho de que Netflix se ha convertido en una de las productoras más llamativas del momento. De esta forma, se ha revelado exactamente cuándo se llevará a cabo la próxima edición de Geeked Week, una semana en donde tendremos un sin fin de anuncios sobre las películas y series que veremos en esta plataforma en un futuro.

Por medio de un tráiler, se ha confirmado que la siguiente edición de Geeked Week se llevará a cabo entre el 16 y 19 de septiembre. Para la sorpresa de muchos, esta celebración culminará con un evento en persona en Atlanta, en donde todos los asistentes tendrán la primera fila para conocer los planes que tiene Netflix para el futuro.

De igual forma, se ha confirmado que a lo largo de la semana tendremos nueva información sobre Stranger Things, Squid Game, Arcane, Wednesday, The Sandman, Avatar: The Last Airbender, Cobra Kai y One Piece. Aunque se desconocen los detalles, es muy probable que veamos nuevos tráilers y se confirmen las fecha de estreno de estas producciones.

Recordemos que actualmente están filmando la última temporada de Stranger Things. De igual forma, a finales de año llegará la segunda temporada de Squid Game, y los fans esperan con ansias información relacionada con las otras producciones que Netflix tiene en puerta. Por su parte, se están filmando los nuevos capítulos de la serie live action de One Piece, y ya están en desarrollo más episodios de Avatar: The Last Airbender.

Recuerda, Geeked Week de Netflix se llevará a cabo entre el 16 y 19 de septiembre de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la segunda temporada de Squid Game. De igual forma, Netflix celebra el estreno de Godzilla Minus One/Minus Color con un nuevo tráiler.

Nota del Autor:

Este es un periodo importante para Netflix. Pese a que la compañía se sigue enfrentado a una serie de problemas financieros, las grandes producciones siguen en marcha, y en lugar de reducir su escala, estas series crecen de una forma exponencial.

Vía: Netflix