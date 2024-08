Godzilla Minus One es considerada una de las mejores películas de los últimos años. La cinta no solo logró dominar la taquilla de Japón, sino que conquistó a occidente, e incluso ganó un Óscar en la pasada ceremonia de los Premios de la Academia. De esta forma, muchos están emocionados por el lanzamiento de la versión en blanco y negro de esta cinta, la cual ya está disponible en Netflix.

Así es, después de un par de meses de espera, Godzilla Minus One/Minus Color ya está disponible en Netflix. Esta versión, como su nombre lo indica, está disponible en blanco y negro, con lo cual se trata de replicar el sentimiento que la película original de Godzilla tuvo en su momento. Para celebrar esto, la compañía de streaming ha compartido un nuevo tráiler de este largometraje.

La historia, personajes, efectos especiales, y todo lo que hace especial a esta entrega sigue intacto en Godzilla Minus One Minus Color, pero el blanco y negro le ofrece un toque único a esta experiencia. Esto también quiere decir que no se ha agregado contenido adicional de algún tipo. Recuerda, Godzilla Minus One/Minus Color ya está disponible en Netflix. En temas relacionados, la película rompe un nuevo récord.

Nota del Autor:

Godzilla Minus One es una gran película. No la he visto desde su estreno, entonces esta es una gran excusa para volver a disfrutar de este largometraje, ahora con un nuevo estilo visual que nos recuerda a la cinta original del kaiju.

Vía: Netflix