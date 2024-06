Godzilla Minus One establece nuevo récord

Godzilla Minus One se ha convertido en una de las cintas más exitosas en la serie a nivel internacional. Después de su estreno a finales del año pasado, gozó de una buena racha taquilla, y eventualmente ganó un Óscar a Mejores Efectos Especiales en la pasada ceremonia de la Academia. Ahora, se ha revelado que la producción japonesa ha establecido un nuevo récord en Estados Unidos.

A finales de la semana pasada, Netflix agregó inesperadamente Godzilla Minus One a su catálogo. Lo que llama la atención es que, de acuerdo con Indiewire, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una película logró posicionarse en el primer puesto de un servicio de streaming y una plataforma de renta y compra digital, en este caso siendo iTunes.

Si bien el público tenía la oportunidad de solo pagar una suscripción a Netflix para disfrutar de Godzilla Minus One, otra parte de la población optó por pagar por rentar o comprar esta cinta en iTunes, algo que no había sucedido antes. De esta forma, está claro que el público está más que interesado en esta obra. La cinta no solo fue reconocida por sus efectos visuales, sino que el drama humano y la exploración de la guerra fueron elementos que conectaron con el público.

Te recordamos que Godzilla Minus One ya está disponible en Netflix, así como en otros sitios de compra y renta digital. En temas relacionados, así debutó Godzilla Minus One en México. De igual forma, así se le fue a Godzilla x Kong: New Empire.

Nota del Autor:

Godzilla Minus One merece todo el reconocimiento del mundo, e incluso más. Es una fantástica película que no solo los fans de la serie pueden apreciar, sino que el público en general debe ver.

Vía: Indiewire